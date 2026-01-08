इंदौर। लसूड़िया पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर आरोपित मोहम्मद अब्दुल सलाम निवासी हबीब कालोनी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपित युवती से दोस्ती करने का दबाव बना रहा था। उससे मुसलमान बनने का भी बोलता था।

पुलिस के अनुसार भी पीड़िता टेलिपर्फोर्मेंस में काम करती है। आरोपित मोहम्मद अब्दुल सलाम कंपनी में एमओ के पद पर है। वह पीड़िता को परेशान करता था। उससे कहा था कि तुम दोस्ती बढ़ाओ।

परेशान होकर उसने नौकरी छोड़ दी। पीड़िता दो माह के नोटिस पीरियड पर थी। इस दौरान भी आरोपित ने परेशान करना बंद नहीं किया। उसने बुधवार दोपहर पीड़िता का हाथ पकड़ लिया।

उससे कहा कि हिंदू धर्म छोड़ कर मुसलमान बन जाओ। मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था कर दूंगा। मुसलमान धर्म सभी सुविधा देगा।

नाबालिग को इंस्टा पर दोस्ती कर लखनऊ बुलाया

जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के खातीवाला टैंक में रहने वाली एक किशोरी अचानक लापता हो गई। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने किशोरी को भोपाल और सीहोर के बीच पकड़ा तो बताया उसको मुस्लिम युवक ने बुलाया था।

एसीपी विजय चौधरी के मुताबिक युवती की लखनऊ में रहने वाले मुस्लिम युवक से इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। उसने किशोरी को बहला फुसला कर बुला लिया।

किशोरी स्वजन को बताए बगैर घर से निकल गई। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर किशोरी के फोन की लोकेशन निकाली तो पता चला वह सीहोर से निकली है। पुलिस ने कंट्रोल रुम के माध्यम से सूचना कर बस रुकवाई और किशोरी को बरामद कर लिया।