इंदौर। लसूड़िया पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर आरोपित मोहम्मद अब्दुल सलाम निवासी हबीब कालोनी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपित युवती से दोस्ती करने का दबाव बना रहा था। उससे मुसलमान बनने का भी बोलता था।
पुलिस के अनुसार भी पीड़िता टेलिपर्फोर्मेंस में काम करती है। आरोपित मोहम्मद अब्दुल सलाम कंपनी में एमओ के पद पर है। वह पीड़िता को परेशान करता था। उससे कहा था कि तुम दोस्ती बढ़ाओ।
परेशान होकर उसने नौकरी छोड़ दी। पीड़िता दो माह के नोटिस पीरियड पर थी। इस दौरान भी आरोपित ने परेशान करना बंद नहीं किया। उसने बुधवार दोपहर पीड़िता का हाथ पकड़ लिया।
उससे कहा कि हिंदू धर्म छोड़ कर मुसलमान बन जाओ। मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था कर दूंगा। मुसलमान धर्म सभी सुविधा देगा।
जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के खातीवाला टैंक में रहने वाली एक किशोरी अचानक लापता हो गई। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने किशोरी को भोपाल और सीहोर के बीच पकड़ा तो बताया उसको मुस्लिम युवक ने बुलाया था।
एसीपी विजय चौधरी के मुताबिक युवती की लखनऊ में रहने वाले मुस्लिम युवक से इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। उसने किशोरी को बहला फुसला कर बुला लिया।
किशोरी स्वजन को बताए बगैर घर से निकल गई। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर किशोरी के फोन की लोकेशन निकाली तो पता चला वह सीहोर से निकली है। पुलिस ने कंट्रोल रुम के माध्यम से सूचना कर बस रुकवाई और किशोरी को बरामद कर लिया।
लसूड़िया पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर उसके परिचित आकाश माथुर के खिलाफ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में केस दर्ज किया है।
आरोपित पीड़िता का किरायेदार रहा है। इस दौरान उसने दोस्ती कर शारीरिक संबंध बना लिए। उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना लिया।
स्वजन को घटना की जानकारी लगी तो युवती की शादी कर दी। आरोपित ने पीड़िता के भाई बहन को धमकाया और आपत्तिजनक फोटो भी भेज दिए