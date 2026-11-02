कमरे में बंद होकर चाकू लहरा रहा था युवक, काबू करने पहुंचे पुलिसकर्मी की पीठ पर किया हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। विजय नगर में रविवार देर रात खुद को कमरे में बंद कर चाकू लेकर हंगामा कर रहे आरोपित ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। आरोपित ने पुलिसकर्मी राजपाल सेंधव की पीठ पर चाकू से वार किया। घायल जवान को मेदांता अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने आरोपित जितेंद्र के खिलाफ पुलिसकर्मी पर हमला करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।

डायल-112 पर मिली थी हंगामे की सूचना, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस विजय नगर पुलिस के अनुसार रविवार रात डायल-112 पर श्रीराम मंदिर विजयनगर से सूचना मिली थी। बीट ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी राजपाल सेंधव मौके पर पहुंचे। वहां पता चला कि जितेंद्र (पिता सुरेंद्र रघुवंशी), जो मूल रूप से रायसेन का रहने वाला है, इंदौर में किराए से रहता है और उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा है।