मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

कमरे में बंद होकर चाकू लहरा रहा था युवक, काबू करने पहुंचे पुलिसकर्मी की पीठ पर किया हमला

विजय नगर में रविवार देर रात खुद को कमरे में बंद कर चाकू लेकर हंगामा कर रहे आरोपित ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। आरोपित ने पुलिसकर्मी राजपाल सेंधव की पीठ पर चाकू से वार किया।

By Pranay ChouhanEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 05:48:44 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 05:48:44 PM (IST)
कमरे में बंद होकर चाकू लहरा रहा था युवक, काबू करने पहुंचे पुलिसकर्मी की पीठ पर किया हमला
कमरे में बंद होकर चाकू लहरा रहा था युवक

HighLights

  1. विजय नगर में कमरे में बंद होकर चाकू लहरा रहा था युवक
  2. दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे पुलिसकर्मी की पीठ पर किया वार
  3. घायल जवान मेदांता में भर्ती, आरोपित जितेंद्र पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। विजय नगर में रविवार देर रात खुद को कमरे में बंद कर चाकू लेकर हंगामा कर रहे आरोपित ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। आरोपित ने पुलिसकर्मी राजपाल सेंधव की पीठ पर चाकू से वार किया। घायल जवान को मेदांता अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने आरोपित जितेंद्र के खिलाफ पुलिसकर्मी पर हमला करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।

डायल-112 पर मिली थी हंगामे की सूचना, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस

विजय नगर पुलिस के अनुसार रविवार रात डायल-112 पर श्रीराम मंदिर विजयनगर से सूचना मिली थी। बीट ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी राजपाल सेंधव मौके पर पहुंचे। वहां पता चला कि जितेंद्र (पिता सुरेंद्र रघुवंशी), जो मूल रूप से रायसेन का रहने वाला है, इंदौर में किराए से रहता है और उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा है।


उसके हाथ में चाकू था और वह जोर-जोर से चिल्लाकर लोगों को भागने के लिए कह रहा था। पुलिसकर्मियों ने जितेंद्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया।

बहन को भी चाकू दिखाकर डराया, दबोचा गया आरोपी

मौके पर मौजूद उसकी बहन पूजा ने भी उसे समझाया, लेकिन वह उसे भी चाकू से डराने लगा। पुलिसकर्मियों ने जितेंद्र को घेरकर पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान उसने पुलिसकर्मी राजपाल सेंधव की पीठ पर चाकू से वार कर दिया। अन्य पुलिसकर्मियों ने आरोपित को पकड़ लिया और घायल राजपाल को मेदांता अस्पताल पहुंचाया।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।