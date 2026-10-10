रतलाम में मिठाई खाने से ढाई साल के बच्चे की मौत, माता-पिता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, नमकीन दुकान पर हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जावरा/रतलाम। रिंगनोद थाना क्षेत्र के बिनोली गांव में मिठाई खाने के बाद एक परिवार के तीन सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। उपचार के दौरान ढाई वर्षीय आर्यन गोस्वामी की मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता ईश्वर गोस्वामी और टीना गोस्वामी मंदसौर के अस्पताल में भर्ती हैं।

स्वजन ने जावरा की पुरानी धान मंडी स्थित देवश्री नमकीन भंडार से खरीदी मिठाई खाने के बाद तबीयत बिगड़ने का आरोप लगाया है। दोपहर में बड़ी संख्या में ग्रामीण दुकान पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया।