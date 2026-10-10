रतलाम में मिठाई खाने से ढाई साल के बच्चे की मौत, माता-पिता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, नमकीन दुकान पर हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जावरा/रतलाम। रिंगनोद थाना क्षेत्र के बिनोली गांव में मिठाई खाने के बाद एक परिवार के तीन सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। उपचार के दौरान ढाई वर्षीय आर्यन गोस्वामी की मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता ईश्वर गोस्वामी और टीना गोस्वामी मंदसौर के अस्पताल में भर्ती हैं।
स्वजन ने जावरा की पुरानी धान मंडी स्थित देवश्री नमकीन भंडार से खरीदी मिठाई खाने के बाद तबीयत बिगड़ने का आरोप लगाया है। दोपहर में बड़ी संख्या में ग्रामीण दुकान पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति बघेल ने देवश्री नमकीन भंडार के संचालक सत्यनारायण अग्रवाल की मौजूदगी में निरीक्षण किया। दुकान में मावा और शक्कर से बनी करीब पांच किलो मिठाई संग्रहित मिली। मिठाई और लौंग सेव के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
स्वजन ने बताया कि ईश्वर गोस्वामी मजदूरी के लिए जावरा गए थे। लौटते समय बच्चे के कहने पर वे 200 रुपये किलो के भाव से एक किलो मिठाई लेकर घर पहुंचे। रात करीब 9 बजे ईश्वर, उनकी पत्नी टीना और बेटे आर्यन ने मिठाई खाई। इसके बाद रात 12 से 1 बजे के बीच तीनों को उल्टी-दस्त होने लगे।
पहले स्थानीय डॉक्टरों से उपचार कराया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। सुबह करीब 5 बजे बच्चे को मंदसौर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। माता-पिता का उपचार जारी है।
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मृतक के ताऊ गोपाल गिरी गोस्वामी और चाचा कालू गिरी गोस्वामी ने आरोप लगाया कि बची हुई करीब आधा किलो मिठाई लेकर दुकान पर पहुंचने पर दुकानदार से इलाज के खर्च को लेकर बात हुई।
दुकानदार ने 1500 रुपये दिए और बची हुई मिठाई वापस ले ली। बाद में दुकान से मिठाई का संबंधित बैच हटा दिया गया। थाना प्रभारी रिंगनोद जितेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि मौत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट, स्वजनों के कथन व मिठाई के परीक्षण की जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।