इंदौर में मिलावटखोरों पर कसा जाएगा शिकंजा, पटाखा दुकानों में सुरक्षा इंतजाम की होगी जांच, कलेक्टर के कड़े निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दीवाली पर मिलावटखोरी करने वालों और अग्नि सुरक्षा में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज होगी। खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के अभियान को प्रभावी बनाया जाएगा। वहीं पटाखा दुकानों और गोदामों में सुरक्षा इंतजामों की नियमित जांच होगी। बिना सुरक्षा प्रबंधों के दुकान संचालित करने और लाइसेंसधारी के बजाय किसी अन्य व्यक्ति को दुकान या गोदाम चलाते पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने सोमवार को समय-सीमा (टीएल) बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए।

लापरवाही मिलने पर कटा वेतन बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में और आवेदकों को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। चार शिकायतों की रैंडम जांच में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश दिए गए।