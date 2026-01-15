राजस्थान से बाइक पर एमडी ड्रग्स सप्लाई करने इंदौर आ रहे तीन आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने करीब आधा किलो एमडी ड्रग्स के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये ड्रग्स सप्लाई करने के लिए बाइक से आ रहे थे। इनकी घेराबंदी कर दबोच लिया गया और ड्रग्स बरामद कर ली गई। इस साल में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि तीन लड़के बाइक राजस्थान के प्रतापगढ़ की ओर से आ रहे हैं। इनके पास बड़ी मात्रा में अवैध एमडी ड्रग्स है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने सूचना के आधार पर जांच शुरू की और इनकी घेराबंदी कर ली गई। ये सिद्धेश्वर जालंधरनाथ मंदिर के पास इनकी बाइक दिखी, जिसके बाद इन्हें तत्काल रोका गया। पुलिस को देखते ही ये भागने लगे इसके बाद पीछा कर इन्हें पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी गिरकर गए। बाइक की तलाशी ली गई और 513 ग्राम ड्रग्स को बरामद कर लिया गया।