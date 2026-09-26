इंदौर में अपराध घटे, लेकिन हत्या ने बढ़ाई चिंता; दो साल में 44 से बढ़कर 60 हुईं वारदातें

मुकेश मंगल, नईदुनिया, इंदौर। इंदौर कमिश्नरेट में अपराध के ग्राफ में मिलाजुला असर देखने को मिला है। एक ओर लूट, चेन लूट, गृहभेदन और दुष्कर्म जैसे अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं दूसरी ओर हत्या, वाहन चोरी, अपहरण और छेड़छाड़ की घटनाओं में बढ़ोतरी ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है।

आंकड़े बताते हैं कि संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगा है, लेकिन व्यक्तिगत विवादों और महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में चुनौती बनी हुई है। हत्या के मामलों में सबसे अधिक उछाल आया है। वर्ष 2024 और 2025 में हत्या के 44-44 मामले दर्ज हुए थे, जबकि वर्ष 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 60 तक पहुंच गया यानी पिछले वर्ष की तुलना में हत्या के मामलों में करीब 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

एडिशनल पुलिस आयुक्त (कानून) मयंक अवस्थी के मुताबिक हत्या के अधिकांश मामलों में कोई अनजान व्यक्ति नहीं, बल्कि परिचित, रिश्तेदार या परिवार का सदस्य ही आरोपी रहा है। अधिकारियों का दावा है कि करीब 99 प्रतिशत मामलों में हत्या के पीछे अपनों का हाथ सामने आया। इनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं, जहां पति ने पत्नी की हत्या की तो कुछ मामलों में पत्नी द्वारा पति की हत्या करवाने के मामले भी सामने आए। हत्या की कोशिश के मामले आधे से भी कम आंकड़ों में एक विरोधाभास भी सामने आ रहा है। 2024 में हत्या के प्रयास के 130 मामले दर्ज हुए थे, जो 2025 में बढ़कर 142 हो गए, लेकिन 2026 में यह संख्या घटकर 60 रह गई। बावजूद हत्या के मामले 44 से बढ़कर 60 होना पुलिस के लिए अलग चुनौती है।