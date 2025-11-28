मां बगलामुखी मंदिर की बेशकीमती जमीन सरकार को मिली वापस, वर्षों से चला आ रहा विवाद हुआ समाप्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। हाई कोर्ट ने आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मूर्ति श्रीराम मंदिर (मां बगलामुखी मंदिर परिसर) की बहुमूल्य जमीन पर सरकार का अधिकार एक बार फिर स्थापित कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर सरकार के खिलाफ वर्ष 2007 से चल रही अपील निरस्त कर दी। मंदिर परिसर स्थित जमीन का विवाद दो दशकों से अधिक समय से लंबित था।

वर्ष 1997 में कुछ लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर और फर्जी आधार पर इस जमीन के संबंध में एक डिक्री प्राप्त कर ली थी। इस डिक्री पर सवाल उठे और जिला न्यायालय में वाद प्रस्तुत हुआ। जिसके बाद आगर अपर जिला न्यायाधीश ने 14 मार्च 2007 को विस्तृत साक्ष्यों के आधार पर उक्त डिक्री को अवैध व शून्य घोषित कर दिया था। जिला न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ प्रथम अपील दायर हुई जिसे कोर्ट ने शुक्रवार को निरस्त कर दिया।