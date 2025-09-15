मेरी खबरें
    Indore: निर्दयी मां ने नवजात को कचरे में फेंका, महिला ने स्तनपान करवाकर बचाई जान

    बाणगंगा थाना क्षेत्र में निर्दयी मां कचरे में नवजात को फेंककर चली गई, जिसे एक महिला ने स्तनपान करवाकर नया जीवन दिया। शिव कंठ नगर के बस्ती क्षेत्र में नवजात को फेंका गया था। फिलहाल नवजात स्वस्थ है और उसका उपचार चल रहा है।

    By Vinay Yadav
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 07:36:53 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 07:40:21 PM (IST)
    निर्दयी मां ने नवजात को कचरे में फेंका

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बाणगंगा थाना क्षेत्र में निर्दयी मां कचरे में नवजात को फेंककर चली गई, जिसे एक महिला ने स्तनपान करवाकर नया जीवन दिया। शिव कंठ नगर के बस्ती क्षेत्र में नवजात को फेंका गया था। फिलहाल नवजात स्वस्थ है और उसका उपचार चल रहा है। दरअसल महिला रुकमा ने बताया कि वह घर के बाहर चाय की दुकान संचालित करती है।

    कचरा हटाया, फिर स्तनपान करवाया

    रविवार देर रात दो बजे सामान चोरी होने की शंका हुई। इसपर बाहर देखा तो कोई नहीं था। वापस अंदर आने लगी तो बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। घर से कुछ कदम दूर जाकर देखा तो गाजर घास और कचरे के बीच से नवजात रो रही थी। डर लगा कि कोई जानवर इसे कांट ना ले, इसलिए तुरंत उसे घर ले आई। घर आकर उसके ऊपर से कचरा हटाया और फिर स्तनपान करवाया। इसके बाद सुबह पति के साथ थाने लेकर पहुंची।

    महिला की बच्चियों ने कहा - इसे मत ले जाओ

    यहां से अरबिंदों अस्पताल में सूचना दी गई, यहां पीआईसीयू में उसे भर्ती किया गया है। पुलिस आसपास के अस्पतालों से जानकारी जुटा रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। सोमवार सुबह जब महिला और पति घनश्याम के साथ नवजात बच्ची को थाने में सौंपने जा रहे थे, तभी महिला की दो बेटियां उन्हें रोक रही थी। वह कह रही थी कि यह हमारी छोटी बहन है, इसे पुलिस को मत सौंपना।

