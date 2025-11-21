Jain Diksha: बेटी ने मां को गोद दिया था बेटा, अब चला संन्यास की राह

रामकृष्ण मुले, नईदुनिया, इंदौर। संसार के वैभव को छोड़कर सिंकदराबाद के उच्च शिक्षित संपन्न परिवार के 27 वर्षीय कौशिक कुमार खांटेड़ इंदौर में दीक्षा लेकर 23 नवंबर को साधु वेश धारण करेंगे। उनके साधु वेश धारण करने से पहले की कहानी भी विशेष है। वे नानी को मां और मौसियों को जीजी कहकर पले-बढ़े। ज्वेलरी के कारोबारी परिवार के उच्च शिक्षित इकलौते बेटे होने के बाद भी उन्होंने सांसारिक वैभव को त्याग कर वैरागी जीवन जीने का निर्णय लिया। इसके लिए पिछले दो वर्ष में संतों के सान्निध्य में कई किलोमीटर विहार, तीर्थ दर्शन और तप साधना की।

कौशिक को जन्म देकर मां से बहन बनने वाली संगीता गिरिया बताती हैं कि हम पांच बहनों के बाद भाई का जन्म हुआ था, लेकिन 13 साल की उम्र में जब वह शाम को कोचिंग जा रहा था तो ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में उसकी मौत हो गई और इसके बाद ट्रक ड्राइवर ने सरेंडर भी कर दिया। बेटे की मौत से माता-पिता बहुत दुखी थे लेकिन उस पर पिता ने किसी तरह केस दर्ज नहीं कराया। तब तक हम दो बहनों की शादी हो गई थी तो मेरी सास ने कहा कि तुम दोनों में जिन्हें भी पहले बेटा हो वह उसे अपनी मां को दे दे।

इसके बाद मुझे बेटा हुआ और जब वह 13 माह का हुआ तो अपने माता-पिता को गोद दे दिया। कभी उसे नहीं बताया। कौशिक जब कक्षा छठी में था तो उसे पता चला कि जिन्हें वह संगीता जीजी कहता है वह उसकी मां और जिन्हें मां कहता है वह नानी है। बाद में जब सिकंदराबाद में आचार्य विजय जिनसुंदर सूरीश्वर का चातुर्मास हुआ तो दीक्षा लेने का निर्णय लिया। मैंने उसकी पत्रिका दिखाई तो उसकी कुंडली में दीक्षा का योग कमजोर था। इसके बाद जब जैन संतों से मिली तो फिर मैं उसके निर्णय में साथ हुई। कोई विरोध करता तो उसके साथ खड़ी रहती हूं। यह विचार आता था कि क्यों कोई अमीर और गरीब है दीक्षार्थी कौशिक कुमार कहते हैं कि मन में यह विचार आता था कि क्यों कोई अमीर और कोई गरीब है। कोई क्यों इतना बीमार और परेशान है। इसका कारण ढाई हजार साल पहले जैन धर्म में बताया गया है। यह सब कर्म सिद्धांत हैं। यह भी सदा सुनने में आया कि संयम जीवन सरस है। जब 2022 में सिकंदराबाद में चातुर्मास हुआ तो प्रवचन में नियमित जाता था। इसके बाद एक दीक्षा हुई तो उस आयोजन में सहभागी बनने का अवसर लिया और दीक्षा का निर्णय लिया।