मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    DAVV IET Admission 2025: CS-IT कोर्सेज की बढ़ी डिमांड, CSE-BS की सीटें डबल हुईं, अब होगा CLC राउंड

    देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV IET Admission 2025) के इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (IET) में प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह दिखा है। BTech कोर्सेज की 882 सीटें सिर्फ दो चरण की काउंसलिंग में भर गईं, जिसमें 660 रेगुलर, EWS व अन्य कोटे की 192 सीटें है। बैचलर ऑफ डिजाइन (BDes) की 30 सीटें शामिल थीं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 10:34:53 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 10:40:49 AM (IST)
    DAVV IET Admission 2025: CS-IT कोर्सेज की बढ़ी डिमांड, CSE-BS की सीटें डबल हुईं, अब होगा CLC राउंड
    DAVV IET Admission 2025

    HighLights

    1. BTech की 93% सीटें दो राउंड की काउंसलिंग में भरीं।
    2. कंप्यूटर साइंस और IT कोर्सेज सबसे ज्यादा डिमांड में।
    3. CSE-BS की सीटें डबल हुईं, अब होगा CLC राउंड।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV IET Admission 2025) के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (IET) में प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह दिखा है। BTech कोर्सेज की 882 सीटें सिर्फ दो चरण की काउंसलिंग में भर गईं, जिसमें 660 रेगुलर, EWS व अन्य कोटे की 192 सीटें है।

    बैचलर ऑफ डिजाइन (BDes) की 30 सीटें शामिल थीं। छात्रों के जबरदस्त रुझान के चलते अब CLC राउंड की तैयारी की जा रही है ताकि अगर कोई सीट खाली हो तो उसे कॉलेज लेवल पर भरा जा सके।

    CS-BS में बढ़ाई सीटें

    खासबात यह है कि पिछले साल ही शुरू किया गया कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम (Computer Science and Business Systems) कोर्स इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा।

    इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि सीटें 60 से बढ़ाकर 120 करनी पड़ीं। कोर्स की सभी सीटें भरने के बाद विभाग को प्रवेश बंद करना पड़े है। कंप्यूटर साइंस और आईटी जैसे कोर्सेज की मांग भी टॉप पर रही।

    स्थिति यह रही कि कुछ ब्रांचेस में आखिरी 1-2 सीटों के लिए 200 से ज्यादा छात्र काउंसलिंग में शामिल थे। इससे साफ है कि आईईटी की ब्रांचेस इस साल छात्रों की पहली पसंद बनीं। खाली सीटों के लिए CLC Gene कोर्स में सीटें रिक्त हैं। उनके लिए संस्थान CLC राउंड करवाने जा रहा है।

    इसमें वे सीटें भरी जाएंगी, जो फीस न जमा करने या अन्य संस्थानों में प्रवेश के कारण खाली होंगी। यह प्रक्रिया पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी। ऐसे में जिन छात्रों को पहले मौका नहीं मिल पाया, उनके लिए अब भी प्रवेश पाने का एक और अवसर है।

    कट ऑफ रहा ज्यादा

    अधिकारियों के मुताबिक इस बार हर ब्रांच की कट ऑफ काफी ज्यादा रहा। खासकर कंप्यूटर साइंस, आईटी और सीएस-बीएस की डिमांड अभूतपूर्व रही। हालांकि अन्य ब्रांचेस जैसे सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अपेक्षा से कहीं ज्यादा छात्रों ने चॉइस भरी। संस्थान फिलहाल सीटें बढ़ाने की योजना नहीं बना रहा है।

    यह है सीटों का ब्यौरा सिविल इंजीनियरिंग: 76कंप्यूटर साइंस : 152इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन: 78इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलीकॉम : 154मैकेनिकल: 78आईटी : 156सीएस-बीएस : 158बीडेस: 30

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.