इंदौर से अबू धाबी के लिए उड़ान दिन में संचालित होने से यात्रियों को रात्रि जागरण से मिलेगी राहत, 25 अक्टूबर से बदेलगा समय

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : विंटर सीजन से इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से जोधपुर और अहमदाबाद के लिए नई उड़ानेंं शुरू हो रही हैं और एक दर्जन उड़ानों का समय बदल रहा है। सबसे बड़ा बदलाव इंदौर से अबू धाबी के लिए संचालित एकमात्र अंतरराष्ट्रीय उड़ान में होगा। यह उड़ान 25 अक्टूबर से रात की अपेक्षा दिन में संचालित होगी। इससे यात्रियों को रात्रि जागरण से राहत मिलेगी।

नए शेड्यूल के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस की अबू धाबी उड़ान इंदौर से सुबह 8.40 बजे रवाना होगी और यूएई के स्थानीय समयानुसार 10.35 बजे आबू धाबी पहुंचेगी। वापसी में उड़ान आबू धाबी से सुबह 11.50 बजे रवाना होकर शाम 4.45 बजे इंदौर पहुंचेगी। इस बदलाव से दिन में ही दोनो तरफ से यात्रा पूरी होगी।

गौतरलब है कि वर्तमान में उड़ान इंदौर से रात 7.50 बजे रवाना होती है और यूएई समयासनुसार रात 9.35 बजे आबू धाबी पहुंचती है। वापसी में यूएई के समय अनुसार आबू धाबी से रात 10.35 बजे उड़ान रवाना होकर रात 3.20 बजे इंदाैर पहुंचती है। इस वजह से यात्रियों को देर रात यात्रा करन पड़ती है। समय में बदलाव के साथ ही उड़ान संख्या भी बदल जाएगी। कॉमनवेल्थ के वैश्विक मंच पर गूंजेगी इंदौर की आवाज, महापौर स्टीयरिंग कमेटी में शामिल इंदौर : शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव को कामनवेल्थ सस्टेनेबल सिटीज नेटवर्क की स्टीयरिंग कमेटी में सदस्य बनाया गया है। इस नियुक्ति से इंदौर को अंतरराष्ट्रीय शहरी विकास के विमर्श में प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। यह मंच राष्ट्रमंडल देशों के शहरों के बीच सतत विकास, सुशासन और आधुनिक नगर प्रबंधन को लेकर सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।