इंदौर ITI में मूक-बधिरों पर 'जुल्म'... पढ़ाई की जगह कटवाई घास, विरोध करने पर दी फेल करने की धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सुखलिया क्षेत्र स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) के दिव्यांग केंद्र में अध्ययनरत मूक-बधिर छात्र-छात्राओं ने प्रशासन के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। विद्यार्थियों का आरोप है कि उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण देने के बजाय उनसे मजदूरों की तरह काम करवाया जाता है। इसमें कैंपस की साफ-सफाई से लेकर बगीचे की घास कटवाना तक शामिल है। विद्यार्थियों ने कलेक्टर शिवम वर्मा की जनसुनवाई में अपनी समस्याएँ बताईं, जिसके बाद आईटीआई प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और प्रभारी सहित इंटरप्रेटर (दुभाषिया) को पद से हटा दिया है।

तकनीकी शिक्षा के नाम पर खानापूर्ति दिव्यांग केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर व प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा) का पाठ्यक्रम संचालित होता है, जिसमें 24 विद्यार्थी प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि सांकेतिक भाषा (साइन लैंग्वेज) का कोई योग्य प्रशिक्षित शिक्षक या प्रभावी दुभाषिया उपलब्ध नहीं है। इसके कारण उन्हें तकनीकी विषय समझने में भारी कठिनाई होती है। कोपा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को केवल औपचारिक रूप से पूरा किया जा रहा है और 'एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स' (रोजगार योग्यता) की तो एक भी कक्षा नहीं ली गई। कभी-कभी केवल 1-2 मिनट का वीडियो बनवाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर मंगा लिया जाता है और इसे ही पढ़ाई मान लिया जाता है।