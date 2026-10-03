सड़क हादसे के 15 महीने बाद हुई युवक की मौत, इंदौर जिला कोर्ट ने परिवार को बीमा कंपनी से दिलवाए 52.82 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होकर कोमा में गए युवक ने 15 माह तक जिंदगी के लिए जंग लड़ी। उसका अलग-अलग अस्पतालों में उपचार चलता रहा, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत युवक के स्वजन को जिला कोर्ट ने 52.82 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश बीमा कंपनी को दिए हैं।

हादसे में एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। कोर्ट ने उसे भी क्षतिपूर्ति दिलवाई है। हादसा 31 मार्च 2023 को हुआ था। हलवाई का काम करने वाले 32 वर्षीय लेखपाल अपने साथी हरिओम के साथ पैदल सड़क पार कर रहे थे।