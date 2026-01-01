इंदौर में दूषित पानी से बढ़ा मौत का आंकड़ा, हाई कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट, दूध में मिला दूषित पानी बना जहर, छह माह के बच्चे की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देश के स्वच्छतम शहर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी का सेवन करने से पांच और मौतें बुधवार को हुईं। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर अब 13 हो गया है। क्षेत्र में अब भी 1100 से ज्यादा लोग बीमार हैं, जिनमें 120 से अधिक मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती होकर उपचार करा रहे हैं। इनमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है।

नगर निगम के दो अधिकारी निलंबित, एक बर्खास्त मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को दो जनहित याचिकाएं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में दायर की गईं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शासन को पीड़ितों का निश्शुल्क उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है। इस मामले में नगर निगम के दो अधिकारियों को निलंबित करने के अलावा एक अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है।