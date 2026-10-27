इंदौर में निजी बोरिंग पर प्रतिबंध... अवैध खनन पर मशीनें होंगी जब्त, नियम तोड़ने पर दो साल की जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर से लेकर गांवों तक गिरते भूजल स्तर ने आने वाले दिनों में पेयजल संकट की आशंका बढ़ा दी है। सामान्य से काफी कम बारिश और भूजल के अंधाधुंध दोहन को देखते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने पूरे इंदौर जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके साथ ही जिले में निजी और अशासकीय नलकूप खनन पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है।

यानी अब बिना अनुमति नए बोरिंग कराने वालों पर प्रशासन सख्ती करेगा। जिले में वर्षाकाल के दौरान अब तक 642.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से कम है। बारिश की कमी के बीच लगातार भूजल दोहन से पेयजल स्रोतों और नलकूपों का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है।