इंदौर सुसाइड मिस्ट्री... सड़ी-गली हालत में मिले पति-पत्नी के शव, दूधवाले और पेपर वाले के लौटने पर हुआ शक

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लसूड़िया थाना क्षेत्र के सेटेलाइट जंक्शन में गुरुवार को दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 15 दिन से बंद पड़े एक मकान में पति-पत्नी के क्षत-विक्षत शव मिले हैं। पति बिस्तर और महिला बाथरूम में पड़ी थी। शव पूरी तरह से सड़ चुके थे। उनसे बदबू आ रही थी। पुलिस को आत्महत्या की आशंका है।
एडिशनल डीसीपी जोन-2 अमरेंद्र सिंह के मुताबिक, रहवासियों ने बताया कि दंपती करीब 15 दिन से बाहर नहीं निकले। मृतक की पहचान कन्हैयालाल बरनवाल और स्मृति बरनवाल के रूप में हुई है। पड़ोसी राजबहादूर यादव के मुताबिक, कन्हैयालाल मूलतः आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले थे और पीथमपुर में फार्मा सेक्टर में नौकरी करते थे। उन्होंने 2016 में मकान बनाया था, जिसमें पति-पत्नी ही रहते थे।
उनके घर कभी रिश्तेदारों को भी नहीं देखा गया। कन्हैयालाल तो लकवाग्रस्त थे। पत्नी स्मृति भी आस पड़ोस में ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। 15 दिन से हलचल न होने पर शक हुआ। पेपर वाला, दूधवाला और एसआइआर करने आए कर्मचारी भी बार-बार लौट रहे थे। एसआई नरेंद्र जैसवार दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो पूरे घर से बदबू आ रही थी। वहां कॉकरोच भी मरे मिले हैं, इससे जहर की आशंका है।
इसे भी पढ़ें... शहडोल में 'लेडी डॉन' का कहर... पड़ोसन को घर बुलाकर हाथ-पैर बांधे, फिर बच्चों के साथ मिलकर बेरहमी से पीटा