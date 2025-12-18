इंदौर सुसाइड मिस्ट्री... सड़ी-गली हालत में मिले पति-पत्नी के शव, दूधवाले और पेपर वाले के लौटने पर हुआ शक

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लसूड़िया थाना क्षेत्र के सेटेलाइट जंक्शन में गुरुवार को दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 15 दिन से बंद पड़े एक मकान में पति-पत्नी के क्षत-विक्षत शव मिले हैं। पति बिस्तर और महिला बाथरूम में पड़ी थी। शव पूरी तरह से सड़ चुके थे। उनसे बदबू आ रही थी। पुलिस को आत्महत्या की आशंका है।

फार्मा सेक्टर में नौकरी करता था पति एडिशनल डीसीपी जोन-2 अमरेंद्र सिंह के मुताबिक, रहवासियों ने बताया कि दंपती करीब 15 दिन से बाहर नहीं निकले। मृतक की पहचान कन्हैयालाल बरनवाल और स्मृति बरनवाल के रूप में हुई है। पड़ोसी राजबहादूर यादव के मुताबिक, कन्हैयालाल मूलतः आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले थे और पीथमपुर में फार्मा सेक्टर में नौकरी करते थे। उन्होंने 2016 में मकान बनाया था, जिसमें पति-पत्नी ही रहते थे।