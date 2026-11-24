नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रिंग रोड पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर खुद जाम की सबसे बड़ी वजह बन गए हैं। तीन साल से निर्माण के नाम पर मुख्य सड़कों पर आवागमन बाधित है। संकरी और बदहाल सर्विस रोड पर वाहन रेंग रहे हैं, लेकिन निर्माण एजेंसियों की रफ्तार बढ़ने का नाम नहीं ले रही।

मुसाखेड़ी, आईटी पार्क, सत्यसाईं चौराहा और देवास नाका पर बन रहे चारों फ्लाईओवर की जनवरी-फरवरी 2026 की डेडलाइन निकल चुकी है, फिर भी 35 से 50 प्रतिशत तक काम बाकी है। हालात देखकर साफ है कि लोगों को जाम से राहत मिलने में अभी कम से कम एक साल और लग सकता है।

मुसाखेड़ी चौराहे पर सबसे ज्यादा खराब स्थिति, साल भर से बंद है मुख्य मार्ग सबसे ज्यादा खराब स्थिति मुसाखेड़ी चौराहे की है। यहां करीब एक साल से मुख्य चौराहा बंद है। इसके बावजूद निर्माण इतना धीमा है कि अभी गर्डर लगाने और स्लैब डालने का काम भी पूरा नहीं हुआ है। मुख्य मार्ग बंद होने से पूरा यातायात संकरी सर्विस रोड पर आ गया है। नतीजा यह है कि सुबह से रात तक वाहन चालकों को भीषण जाम से जूझना पड़ रहा है। आईटी पार्क, सत्यसाईं और देवास नाका पर भी हालात अलग नहीं हैं। यहां पर भी निर्माण कार्य के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दावे तीन शिफ्ट के, लेकिन काम की गति धीमी फ्लाईओवर निर्माण में हो रही देरी ने निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ठेकेदार एजेंसियों पर विभाग का नियंत्रण नजर नहीं आ रहा है। निर्माण शुरू होने के बाद न तो काम के चरणवार लक्ष्य तय किए गए और न ही देरी रोकने के लिए प्रभावी निगरानी की गई। तीन शिफ्ट में काम कराने के दावे किए गए, लेकिन मौके पर पर्याप्त मशीनरी और श्रमिक तक नजर नहीं आते। समयसीमा निकलने के बाद भी एजेंसियों पर सख्ती नहीं होने से निर्माण कार्य लगातार खिंचता जा रहा है।