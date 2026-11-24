नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दिल्ली में 5.5 लाख रुपये की ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले में लिप्त चार आरोपितों को दिल्ली पुलिस ने इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र से पकड़ लिया है। लसूड़िया पुलिस के साथ की गई संयुक्त कार्रवाई में चारों आरोपितों को वीणा नगर क्षेत्र से हिरासत में लिया गया। जांच में सामने आया है कि इस गिरोह के कुछ सदस्य पुणे और अहमदाबाद में बैठकर भी साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।

दिल्ली के साउथ वेस्ट साइबर थाना पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर दी दबिश एसीपी पराग सैनी के अनुसार, इस मामले को लेकर दिल्ली के साउथ वेस्ट साइबर थाना की टीम ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया था। दिल्ली पुलिस इस प्रकरण में मुख्य आरोपित को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। फरार चल रहे अन्य आरोपितों की तलाश में दिल्ली पुलिस के एसआई चेतन राणा ने उनकी सटीक लोकेशन साझा की, जिसके बाद संयुक्त टीम बनाकर वीणा नगर में दबिश दी गई।