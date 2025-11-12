मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दिल्ली में हुए ब्लास्ट का मध्य प्रदेश के महू से कनेक्शन सामने आया

    दिल्ली में सोमवार शाम हुए कार विस्फोट (Delhi blast) और हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद 2,563 किलो विस्फोटक मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा में है। आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तर किए गए मुज्जमिल शकील और उमर नबी मोहम्मद इसी यूनिवर्सिटी के छात्र थे। जांच में यूनिवर्सिटी का मध्य प्रदेश के महू से कनेक्शन सामने आया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 07:28:13 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 07:28:13 AM (IST)
    दिल्ली में हुए ब्लास्ट का मध्य प्रदेश के महू से कनेक्शन सामने आया
    आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तर मुज्जमिल शकील और उमर नबी मोहम्मद इसी यूनिवर्सिटी के छात्र थे।

    HighLights

    1. जवाद अहमद सिद्दीकी है यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति एवं अध्यक्ष
    2. इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पर फ्राड कर भाग गया था दिल्ली
    3. पकड़े गए दो आरोपित उसकी यूनिवर्सिटी में करते थे काम

    नईदुनिया प्रतिनिधि, महू (इंदौर) : दिल्ली में सोमवार शाम हुए कार विस्फोट (Delhi blast) और हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद 2,563 किलो विस्फोटक मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा में है। आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तर किए गए मुज्जमिल शकील और उमर नबी मोहम्मद इसी यूनिवर्सिटी के छात्र थे। जांच में यूनिवर्सिटी का मध्य प्रदेश के महू से कनेक्शन सामने आया है।

    महू में हुई थी अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना

    यूनिवर्सिटी को संचालित करने वाले अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना महू में जवाद अहमद सिद्दीकी ने की थी। वर्तमान में भी वह ट्रस्ट का अध्यक्ष और यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति है।

    फरीदाबाद स्थित इस विश्वविद्यालय की शुरुआत इंजीनियरिंग कालेज से हुई थी। जांच में यह भी पता चला है कि डॉ. मुजम्मिल शकील, उमर मोहम्मद और शाहीन शाहिद फरीदाबाद के अल-फलाह अस्पताल में काम करते थे।

    अल-फलाह नाम से खोली थी इन्वेस्टमेंट कंपनी

    जवाद ने सबसे पहले अल-फलाह नाम से इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली थी। इसमें अच्छे मुनाफे का वादा कर निवेश कराया, लेकिन 2001 में फ्राड कर परिवार समेत दिल्ली शिफ्ट हो गया। इसके बाद कॉलेज की शुरुआत की। बाद में यह यूनिवर्सिटी बनी।


    यह भी पढ़ें- Delhi blast 10/11: जिस i-20 कार से दहली दिल्ली, वो पुलवामा के डॉ. उमर के पास कैसे पहुंची, पढ़ें पूरी कहानी

    शहर काजी था पिता

    एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी ने बताया कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक जवाद का परिवार महू के कायस्थ मोहल्ले में रहता था। जवाद के दो और भाई हैं। उनकी पढ़ाई-लिखाई भी महू में ही हुई।

    पिता मोहम्मद हामिद सिद्दीकी महू के शहर काजी रहे हैं। पुलिस अब महू में रहने वाले उसके रिश्तेदारों की जानकारी जुटा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.