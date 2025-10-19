मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की मांग, सर्वे में बैंकॉक-दुबई में सर्वाधिक रूचि, सर्वे में सामने आई रिपोर्ट

    इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट नए दौर में कदम रख सकता है। इंडिगों और एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा यात्रियों की मांग को लेकर कराए गए सर्वे में पाया गया कि इंदौर से बैंकॉक, दुबई और शारजाह उड़ानों के लिए मांग सर्वाधिक है। शारजाह के लिए अभी सप्ताह में चार दिन उड़ाने संचालित होती है।

    By prem jat
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 08:51:40 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 08:51:40 PM (IST)
    इंदौर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की मांग, सर्वे में बैंकॉक-दुबई में सर्वाधिक रूचि, सर्वे में सामने आई रिपोर्ट
    इंदौर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की मांग

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट नए दौर में कदम रख सकता है। इंडिगों और एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा यात्रियों की मांग को लेकर कराए गए सर्वे में पाया गया कि इंदौर से बैंकॉक, दुबई और शारजाह उड़ानों के लिए मांग सर्वाधिक है। शारजाह के लिए अभी सप्ताह में चार दिन उड़ाने संचालित होती है, अधिक मांग को देखते हुए एयरलाइंस कंपनी इसकों विंटर सीजन से नियमित संचालित करेगी।

    इंदौर एयरपोर्ट पास होने से आना आसान

    इंडिगों कंपनी ने बैंकॉक, दुबई और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दुबई उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव अपने मुख्यालय भेजा है। इंदौर और आसपास के जिलों के अलावा सीमावर्ती राज्यों तक के जिलों को इंदौर एयरपोर्ट की परिधी में शामिल करते हुए अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने का आकलन एयरलाइंस कंपनियों द्वारा किया गया था। इंदौर से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के सीमांवर्ती जिलों में भी जानकारी ली गई, क्योंकि इनके लिए इंदौर एयरपोर्ट पास होने से आना आसान है।


    सीधी उड़ान शुरू करने की मांग

    इसमें सर्वाधिक मांग इंदौर से बैंकॉक और दुबई की सीधी उड़ान की सामने आई।विगत दिनों हुई एयरपोर्ट एडवाइजरी कंपनी की बैठक में सांसद शंकर लालवानी ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की बात रखी थी। इसपर एयरलाइंस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यालय प्रस्ताव भेजने की जानकारी दी थी। सांसद लालवानी का कहना है कि इंदौर से अभी एक ही अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालित हो रही है, जबकि यहां से अन्य रूटों के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग की जा रही है।

    मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

    वर्तमान में इंदौर से इन देशों तक पहुंचने के लिए यात्रियों को दिल्ली या मुंबई के जरिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है। नए रूट्स शुरू होने से यात्रा समय और किराया दोनों में कमी आएगी। कनेक्टिंग उड़ान के कारण यात्रियों का समय भी बहुत खराब होता है। जबकि इंदौर और आसपास से विदेश जाने वालों की संख्या अच्छी खासी है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सीधी कनेक्टिविटी बढ़ने से प्रदेश के व्यावसायिक और पर्यटन क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिलेगा।

    सिंगापुर उड़ान को लेकर रूझान कम

    एयरलाइंस द्वारा किए गए अध्ययन में सिंगापुर उड़ान की मांग कम आई है। जबकि इस उड़ान को लंबे समय से शुरू करने की मांग ट्रैवल एजेंटों द्वारा की जा रही है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन का कहना है कि सिंगापुर की मांग है, लेकिन यदि एयलाइंस दुबई और बैंकॉक उड़ान भी शुरू कर देती है, तो इंदौर और आसपास के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा।

    इसे भी पढ़ें... उज्जैन में CM मोहन यादव ने बरसाया धन, किसानों को बांटी 264 करोड़ रुपये की राहत राशि

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.