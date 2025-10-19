इंदौर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की मांग, सर्वे में बैंकॉक-दुबई में सर्वाधिक रूचि, सर्वे में सामने आई रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट नए दौर में कदम रख सकता है। इंडिगों और एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा यात्रियों की मांग को लेकर कराए गए सर्वे में पाया गया कि इंदौर से बैंकॉक, दुबई और शारजाह उड़ानों के लिए मांग सर्वाधिक है। शारजाह के लिए अभी सप्ताह में चार दिन उड़ाने संचालित होती है, अधिक मांग को देखते हुए एयरलाइंस कंपनी इसकों विंटर सीजन से नियमित संचालित करेगी।

इंदौर एयरपोर्ट पास होने से आना आसान इंडिगों कंपनी ने बैंकॉक, दुबई और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दुबई उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव अपने मुख्यालय भेजा है। इंदौर और आसपास के जिलों के अलावा सीमावर्ती राज्यों तक के जिलों को इंदौर एयरपोर्ट की परिधी में शामिल करते हुए अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने का आकलन एयरलाइंस कंपनियों द्वारा किया गया था। इंदौर से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के सीमांवर्ती जिलों में भी जानकारी ली गई, क्योंकि इनके लिए इंदौर एयरपोर्ट पास होने से आना आसान है।