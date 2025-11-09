मेरी खबरें
    जिंसी चौराहे से लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक बनाई जाने वाली मास्टर प्लान की सड़क की चौड़ाई को लेकर रहवासी सड़क पर उतर आए हैं। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि नगर निगम इस सड़क को 80 फीट चौड़ी बनाने पर अड़ा हुआ है। ऐसा हुआ तो यहां लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा।

    By Kuldeep Bhawsar
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 10:06:13 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 10:06:13 PM (IST)
    'चार-पांच फीट मकान बचेगा, उसका क्या करेंगे', सड़क की चौड़ाई 60 फीट रखने की मांग
    सड़क की चौड़ाई 60 फीट रखने की मांग

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जिंसी चौराहे से लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक बनाई जाने वाली मास्टर प्लान की सड़क की चौड़ाई को लेकर रहवासी सड़क पर उतर आए हैं। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि नगर निगम इस सड़क को 80 फीट चौड़ी बनाने पर अड़ा हुआ है। ऐसा हुआ तो यहां लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान में इस सड़क की चौड़ाई कहीं 35 तो कहीं 40 फीट है। सड़क की चौड़ाई 80 फीट रखे जाने पर किसी का चार फीट मकान बचेगा तो किसी का पांच फीट। ऐसे में लोग रहेंगे कहां?

    अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन

    रहवासियों की मांग है कि प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई 80 के बजाय 60 फीट रखी जाए। ऐसा करने से प्रत्येक रहवासी के पास रहने लायक जगह बच जाएगी और सड़क चौड़ीकरण भी हो जाएगा। रविवार को रहवासियों ने सड़क पर उतरकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन भी किया।


    इस चौड़ीकरण में आ रहे हैं 66 मकान

    केंद्र सरकार ने मास्टर प्लान की 23 सड़कों के लिए नगर निगम को 468 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। निगम को सिंहस्थ 2028 से पहले इन सड़कों का निर्माण पूरा करना है। जिंसी चौराहे से लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक बनाई जाने वाली सड़क भी मास्टर प्लान में शामिल है। इस चौड़ीकरण में 66 मकान आ रहे हैं। मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई 80 फीट है। रहवासी इसे 60 फीट करने पर अड़े हुए हैं। रहवासी प्रीति जोशी, निशा मिश्रा, साधना पांडे, लाली जोशी, प्रियंका यादव आदि ने सड़क की चौड़ाई 60 फीट रखे जाने को लेकर हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

    आसपास की सड़कों की चौड़ाई कम तो इसकी ज्यादा क्यों?

    रहवासी मनोज तोमर, संजय मिश्रा, विनय जोशी, पंकज शुक्ला, मदनमोहन शुक्ला, संजय खानविलकर, श्याम अग्रवाल ने बताया कि सुभाष मार्ग से जुड़ने वाली शेष सभी सड़कों की चौड़ाई 50 से 60 फीट है। ऐसे में सवाल यह है कि नगर निगम इस सड़क की चौड़ाई 80 फीट करने पर क्यों अडा है। रहवासियों ने बताया कि पूर्व में हुई बैठकों में इस सडक की चौड़ाई 60 फीट रखे जाने को लेकर सहमति बन भी गई थी, लेकिन अब निगम ने 80 फीट के हिसाब से निशान लगा दिए हैं।

