एमपी में डिप्टी कलेक्टर की पत्नी पर हिंदू महिला से मतांतरण का दबाव बनाने का आरोप, तीन आरोपी पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। डिप्टी कलेक्टर की पत्नी द्वारा तांत्रिक और अन्य साथी के साथ मिलकर हिंदू महिला पर मतांतरण का दबाव बनाने के मामले में खजराना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बाबा शाहिद शेख, साहिल पठान और तबस्सुम बानो के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि तबस्सुम बानो, सस्पेंड डिप्टी कलेक्टर उज्जैन के मोहम्मद सिराज की पत्नी है।

पीड़िता ममता ने बताया कि उसका विवाह 20 वर्ष पहले छिंदवाड़ा में हुआ था। लेकिन बाद में वह अलग रहने लगी और छिंदी गांव में बच्चों के साथ रहने लगी। वहां उसने व्यापारी दिलावर मंसूरी के यहां घरेलू काम करना शुरू किया। इसके बाद दिलावर ने उसे अपने बड़े साले और पत्नी तबस्सुम से मिलवाया और इंदौर में उनके यहां काम करने के लिए भेज दिया।