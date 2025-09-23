Indore Building Collapse: जवाहर मार्ग पर 3 मंजिला इमारत ढही, मलबे में फंसी महिला और 2 बच्चे मदद को पुकारते रहे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सोमवार रात इंदौर के जवाहर मार्ग स्थित दौलतगंज इलाके में बड़ा हादसा हो गया। झंडा चौक के पास स्थित तीन मंजिला (जी प्लस-2) इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के वक्त इमारत में करीब छह परिवार मौजूद थे। इमारत गिरते ही इलाके में चीख-पुकार और भगदड़ मच गई।

स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे लेकिन मलबा हटाने के साधन न होने से फंसे लोगों को निकालना मुश्किल हो गया। सूचना मिलते ही नगर निगम की रिमूवल टीम, पुलिस और एसडीईआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। तीन जेसीबी और पोकलेन मशीनों की मदद से रेस्क्यू शुरू हुआ।