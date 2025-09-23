Indore Building Collapse: जवाहर मार्ग पर 3 मंजिला इमारत ढही, मलबे में फंसी महिला और 2 बच्चे मदद को पुकारते रहे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सोमवार रात इंदौर के जवाहर मार्ग स्थित दौलतगंज इलाके में बड़ा हादसा हो गया। झंडा चौक के पास स्थित तीन मंजिला (जी प्लस-2) इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के वक्त इमारत में करीब छह परिवार मौजूद थे। इमारत गिरते ही इलाके में चीख-पुकार और भगदड़ मच गई।
स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे लेकिन मलबा हटाने के साधन न होने से फंसे लोगों को निकालना मुश्किल हो गया। सूचना मिलते ही नगर निगम की रिमूवल टीम, पुलिस और एसडीईआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। तीन जेसीबी और पोकलेन मशीनों की मदद से रेस्क्यू शुरू हुआ।
रात 1 बजे तक मलबे से 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उन्हें एमवाय अस्पताल भेजा गया। घायलों में दो बुजुर्ग (60 और 62 वर्ष), तीन माह की बच्ची याशिरा, सात साल का बच्चा नबी अहमद, और कई महिलाएं शामिल हैं। सभी के सिर, पैर और सीने में गंभीर चोटें आई हैं।
मलबे में महिला और बच्चे फंसे रहे, मदद को पुकारते रहे
रात 11.30 बजे तक एक महिला और दो बच्चे मलबे में दबे हुए थे। उनकी चीखें सुनकर रेस्क्यू टीम ने जहां से आवाजें आ रही थीं वहां ऑक्सीजन छोड़ी और सरिए काटकर उन्हें निकालने की कोशिश जारी रखी। देर रात तक क्रेन की मदद से छत हटाने का प्रयास भी किया गया।
एम्बुलेंस के लिए जगह नहीं
दौलतगंज की तंग गलियों में एम्बुलेंस तक पहुंचना मुश्किल था। ऐसे में घायलों को स्ट्रेचर और लोगों की मदद से उठाकर जवाहर मार्ग पर खड़ी एम्बुलेंस तक ले जाया गया, फिर अस्पताल भेजा गया।
इमारत अवैध और कमजोर नींव पर बनी
जानकारों के अनुसार इमारत करीब 15 साल पहले बनाई गई थी। पिलर और नींव कमजोर होने के चलते यह ध्वस्त हो गई। निगम अधिकारियों ने इसे अवैध निर्माण बताया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और कहा कि हादसे की जांच होगी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
हादसे में घायल लोग
अलताफ (28)
रफी उद्दीन (60)
याशिरा (3 माह)
नबी अहमद (7 वर्ष)
सबिस्ता अंसारी (28)
सबीउद्दीन (62)
सलमा बी (45)
आलिया अंसारी (23)
शाहिदा अंसारी (55)
अमीनुद्दीन (40)
अफरीन( 32)
मोहम्मद अहमद(4)
मौत
अलीफा(20)
