देवास के युवक का अकाउंट हैक कर भेजा था मेल, दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट बम धमकी केस में खुलासा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पंजाबी अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ के 15 नवंबर को इंदौर में होने वाले प्रस्तावित कॉन्सर्ट में बम विस्फोट करने की फर्जी धमकी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि धमकी भरे कई ईमेल में से एक संदेश पड़ोसी शहर देवास निवासी एक युवक के हैक किए गए ईमेल अकाउंट से भेजा गया था। पुलिस ने गुरुवार को इस संबंध में आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए बताया कि साइबर टीम पूरे नेटवर्क की गहनता से तफ्तीश कर रही है।

तीन निजी स्कूलों और महापौर कार्यालय को मिले थे धमकी भरे ईमेल अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडिशनल डीसीपी) राजेश दंडोतिया ने संवाददाताओं को बताया कि कुछ दिन पहले शहर के तीन निजी स्कूलों और महापौर कार्यालय को अलग-अलग ईमेल अकाउंट से धमकी भरे संदेश प्राप्त हुए थे। इन ईमेल में दिलजीत दोसांझ के आगामी संगीत कार्यक्रम को निशाना बनाने और बम धमाका करने की चेतावनी दी गई थी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई सघन जांच के बाद ये सभी धमकियां पूरी तरह फर्जी और भ्रामक पाई गईं।