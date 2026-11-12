बीजेपी MLA प्रीतम लोधी के बिगड़े बोल, कहा- सीएम के कार्यक्रम में बाधा डालने वालों की कर देना डेंटिंग-पेंटिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी के एक बयान ने जिले की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यहां तक कह दिया कि, अगर कोई कार्यक्रम में विघ्न डालने की कोशिश करे तो, साइड में ले जाकर उनकी डेंटिंग-पेंटिंग कर देना।

उल्लेखनीय है कि, 13 नवंबर को छत्रपाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसमें पूरे मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसी कार्यक्रम को लेकर विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं को खुली चेतावनी वाले अंदाज में संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि, 13 नवंबर को छत्रपाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री आ रहे हैं। लाडली बहनों का कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे मप्र की लाडली बहनों का पैसा यहीं से डाला जाएगा।

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा विधायक के बयान का वीडियो

और लाडली बहनों के कार्यक्रम में किसी ने व्यवधान डाला, किसी ने उपद्रव करने की कोशिश की, बैनर-पोस्टर फाड़े तो, पहले तो इनकी दवा-दारू प्रशासन करेगा। अगर प्रशासन से कोई चूक होती है तो मैं अपने पिछोर के डायमंड कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, बिल्कुल न बख्शा जाए। इन्हें साइड में ले जाकर डेंटिंग-पेंटिंग बनाई जाए। ये मैं अपने कार्यकर्ताओं से चाहता हूं, क्योंकि लाडली बहनों के कार्यक्रम में मैं हस्तक्षेप नहीं चाहता। विधायक के इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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