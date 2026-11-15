इंदौर में आज दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट: 700 पुलिसकर्मी, 230 CCTV व ड्रोन से निगरानी; ये रहेगा ट्रैफिक रूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के प्रशंसकों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। उनके 'रुपे आरा इंडिया टूर 2026' के तहत रविवार को सी-21 एस्टेट (दस्तूर डिलाइट क्षेत्र) में लाइव कॉन्सर्ट आयोजित होगा। शाम करीब चार बजे शुरू होने वाले इस आयोजन के लिए दिलजीत शनिवार को चार्टर्ड प्लेन से इंदौर पहुंच गए हैं। कॉन्सर्ट में बम धमाके की धमकी मिलने के बाद इंदौर पुलिस कमिश्नरेट विशेष अलर्ट पर है और आयोजन स्थल के आसपास अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है।
दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से अपने वर्ल्ड टूर की शुरुआत की थी। इसके बाद वे देश के विभिन्न शहरों में लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक नवंबर को दिल्ली-एनसीआर से शुरू हुआ यह टूर अब इंदौर पहुंच रहा है। रविवार को होने वाले कॉन्सर्ट में दिलजीत अपने खास अंदाज, दमदार आवाज और शानदार स्टेज परफॉर्मेंस से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे।
इसमें वे 'इक्क कुड़ी', 'ललकारा', 'लवर', '5 तारा', 'केस' और 'वाटर' जैसे अपने कई लोकप्रिय गानों की प्रस्तुति देंगे। पंजाबी बीट्स, शानदार संगीत और दिलजीत की एनर्जी से भरी प्रस्तुति के बीच इंदौर की शाम संगीत के रंग में रंगने वाली है।
डीसीपी जोन-2 अमन सिंह राठौड़ ने बताया कि धमकी के इनपुट को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए करीब 700 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। प्रवेश द्वारों पर तीन स्तर की जांच के बाद ही दर्शकों को अंदर जाने दिया जाएगा। इसके लिए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी), डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी) और बैग स्कैनर लगाए गए हैं। भीड़ के बीच संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए महिला शक्ति और क्राइम ब्रांच की टीमें सादे कपड़ों में तैनात रहेंगी। पूरे आयोजन क्षेत्र को नो-स्मोकिंग जोन बनाया गया है, वहीं आयोजन स्थल और आसपास के क्षेत्र में पांच पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं।
पूरे आयोजन स्थल पर 230 सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी की जाएगी। कार्यक्रम की निगरानी के लिए ड्रोन सर्विलांस का विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके साथ ही नाइट विजन कैमरों के अलावा फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) भी लगाया गया है, जिसके माध्यम से वांछित अपराधियों के चेहरों की पहचान करने में मदद मिलेगी। पुलिस की तकनीकी टीमें लगातार स्थिति पर नजर रखेंगी। डीसीपी के अनुसार, बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) और डॉग स्क्वाड लगातार सुरक्षा जांच और निगरानी करेंगे।
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