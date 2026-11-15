इंदौर में आज दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट: 700 पुलिसकर्मी, 230 CCTV व ड्रोन से निगरानी; ये रहेगा ट्रैफिक रूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के प्रशंसकों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। उनके 'रुपे आरा इंडिया टूर 2026' के तहत रविवार को सी-21 एस्टेट (दस्तूर डिलाइट क्षेत्र) में लाइव कॉन्सर्ट आयोजित होगा। शाम करीब चार बजे शुरू होने वाले इस आयोजन के लिए दिलजीत शनिवार को चार्टर्ड प्लेन से इंदौर पहुंच गए हैं। कॉन्सर्ट में बम धमाके की धमकी मिलने के बाद इंदौर पुलिस कमिश्नरेट विशेष अलर्ट पर है और आयोजन स्थल के आसपास अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है।

चार्टर्ड प्लेन से इंदौर पहुंचे दिलजीत, इन लोकप्रिय गानों पर झूमेंगे दर्शक दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से अपने वर्ल्ड टूर की शुरुआत की थी। इसके बाद वे देश के विभिन्न शहरों में लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक नवंबर को दिल्ली-एनसीआर से शुरू हुआ यह टूर अब इंदौर पहुंच रहा है। रविवार को होने वाले कॉन्सर्ट में दिलजीत अपने खास अंदाज, दमदार आवाज और शानदार स्टेज परफॉर्मेंस से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे।