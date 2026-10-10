विंटर सीजन से जोधपुर के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान, इंदौर से डेढ़ घंटे में पहुंच सकेंंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से एक बार फिर राजस्थान के प्रमुख शहर जोधपुर के लिए सीधी उड़ान शुरू होने जा रही हैं। विंटर सीजन में 25 अक्टूबर से यह उड़ान शुरू होगी और यात्रियों को महज डेढ़ घंटे में जोधपुर पहुंचाएगी। इस सीधी उड़ान की सुविधा सप्ताह में चार दिन रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही मिलेगी।

इंदौर एयरपोर्ट से जोधपुर के लिए संचालित उडा़न को बीते वर्ष अगस्त से बंद कर दिया गया था।इसके बाद से ही विमान कंपनी इस उडा़न को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही थी।अब 25 अक्टूबर से यह उड़ान फिर से लौट रही हैं। विमान कंपनी ने उड़ान की घोषणा करते हुए बुकिंग चालू कर दी है।