विंटर सीजन से जोधपुर के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान, इंदौर से डेढ़ घंटे में पहुंच सकेंंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से एक बार फिर राजस्थान के प्रमुख शहर जोधपुर के लिए सीधी उड़ान शुरू होने जा रही हैं। विंटर सीजन में 25 अक्टूबर से यह उड़ान शुरू होगी और यात्रियों को महज डेढ़ घंटे में जोधपुर पहुंचाएगी। इस सीधी उड़ान की सुविधा सप्ताह में चार दिन रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही मिलेगी।
इंदौर एयरपोर्ट से जोधपुर के लिए संचालित उडा़न को बीते वर्ष अगस्त से बंद कर दिया गया था।इसके बाद से ही विमान कंपनी इस उडा़न को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही थी।अब 25 अक्टूबर से यह उड़ान फिर से लौट रही हैं। विमान कंपनी ने उड़ान की घोषणा करते हुए बुकिंग चालू कर दी है।
यह उड़ान जोधपुर से रवाना होकर सुबह 10.25 इंदाैर पहुंचेगी और सुबह 11.10 बजे वापस जोधपुर के लिए रवाना होगी। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन का कहना हैं कि करीब एक वर्ष पहले बंद हुई इस उड़ान को फिर से शुरू करने को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी।
इस उड़ान से यात्री घंटो में जोधपुर पहुंच सकते हैं। ठंड के दिनों में जोधपुर और जैसलमेर जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक होती हैं। इसलिए इस उडा़न के शुरू होने से इंदौर और आसपास के यात्रियों को फायदा होगा। सीधी उड़ान नहीं हाेने से मुंबई और दिल्ली होकर जाना पढ़ता था। वहीं ट्रेन ही एक मात्र विकल्प थी।
इंडिगों विमान कंपनी ने बीते वर्ष भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान राजस्थान के जोधपुर के लिए उडा़न बंद कर दी थी। इसके बाद दोबारा कुछ दिन उडा़न संचालित हुई, लेकिन बाद में इस उडा़न को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। जोधपुर के साथ ही उदयपुर, नासिक, भुवनेश्वर और जम्मू की उडा़नें भी बंद की गई थी।
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