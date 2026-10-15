पुलिस से दी गई सेवामुक्ति शासकीय रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं मानी जा सकती, हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने पुलिस सेवा से जुड़े कर्मियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मप्र पुलिस रेगुलेशन के तहत दी गई ‘सेवामुक्ति’ की सजा भविष्य के शासकीय रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं मानी जा सकती।

यह फैसला प्रदेश के उन आरक्षकों के लिए बड़ी कानूनी राहत है, जो सेवा में रहते हुए सब-इंस्पेक्टर या अन्य उच्च पदों की तैयारी कर रहे हैं। कोर्ट ने ‘बर्खास्तगी’ और ‘सेवामुक्ति’ का अंतर स्पष्ट करते हुए फैसला सुनाया। टिप्पणी की कि बर्खास्तगी भविष्य के सरकारी नियोजन का रास्ता बंद करती है, जबकि सेवामुक्ति में नए चयन में भाग लेने का अधिकार सुरक्षित रहता है। विभाग अक्सर दोनों को एक समान मानकर उम्मीदवारों का चयन रोक देता था।