इंदौर के DAVV रैगिंग कांड में अनुशासन समिति ने Gen-Z आंदोलन से किया इनकार, कैफे में बुलाकर धमकाए गए थे जूनियर्स

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईईटी) में रैगिंग और हॉस्टल में तोड़फोड़ की घटना में बुधवार को नया मोड़ ले लिया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति ने आईईटी की एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महज 24 घंटे पहले एंटी रैगिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में छात्रों पर नेपाल के जेन-जी आंदोलन की तर्ज पर प्रदर्शन करने का आरोप लगाया था, लेकिन अनुशासन समिति ने करीब छह घंटे की जांच करने के बाद इसे पूरी तरह खारिज कर दिया।

समिति का कहना है कि जांच के दौरान जेन-जी जैसे किसी आंदोलन के सबूत नहीं मिले। विश्वविद्यालय ने इस मामले को लेकर भंवरकुआं पुलिस थाने में दोबारा शिकायत भी दर्ज कराई, जिसमें आंदोलन का जिक्र तक नहीं है। इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।

अकेले में मिले छात्रों से बीते मंगलवार को बीटेक फाइनल ईयर छात्रों ने जूनियर्स को कैफे में बुलाकर धमकाया था। उनसे कहा गया कि फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर संस्थान के खिलाफ पोस्ट करें। इस घटनाक्रम के बाद सोमवार को एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक हुई। यहां कुछ सदस्यों ने दावा किया कि छात्रों ने जेन-जी आंदोलन जैसी गतिविधियां कीं। रिपोर्ट सीधे यूजीसी को भेजी गई, जो वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। कुलगुरु डा. राकेश सिंघई के निर्देश पर अनुशासन समिति की बैठक बुलाई गई। दोपहर तीन बजे आईएमएस में शुरू हुई बैठक देर रात दस बजे तक चली। इसमें पंद्रह विद्यार्थियों को बुलाया गया था, लेकिन समिति ने सिर्फ दो छात्रों के बयान दर्ज किए। बाकी छात्रों से कुछ सदस्य अकेले में मिले। रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया गया। सूत्र बताते हैं कि कई छात्रों ने जेन-जी जैसे आंदोलन की बात से साफ इनकार कर दिया।