इंदौर में गरबा के दौरान रास्ते को लेकर विवाद, रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से चलाई गोलियां, युवक घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : गरबा आयोजन के दौरान रास्ते में कुर्सियां लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद गोलीबारी तक पहुंच गया। एमआईजी थाना क्षेत्र की कृष्णा बाग कॉलोनी में मंगलवार रात कहासुनी के बाद एक रिटायर्ड आर्मीकर्मी ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से दो से तीन राउंड फायर कर दिए। एक गोली रक्षित नाम के युवक के पेट में लगी, जिससे वह घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद कॉलोनी में अफरा-तफरी मच गई।

रास्ते से निकलने की बात पर शुरू हुआ विवाद पुलिस के मुताबिक, रात करीब सवा 10 बजे कॉलोनी में गरबा आयोजन चल रहा था। गली के रास्ते में महिलाएं और बच्चे कुर्सियां लगाकर बैठे थे। इसी दौरान पास में रहने वाला केशव वहां से निकला तो रास्ते को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज और मारपीट होने लगी।