भागीरथपुरा कांड से भी नहीं चेता प्रशासन, धीरज नगर में सालों से उफन रहा ड्रेनेज, पेयजल लाइनों में संक्रमण का खतरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राबर्ट चौराहों के आगे खजरना क्षेत्र स्थित धीरज नगर में नगर निगम की घोर लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। यहां पर रुद्र किराना वाली गली में ड्रेनेज लाइन पूरी तरह से चोक पड़ी है, जिससे गंदा और दुर्गंध युक्त पानी सड़कों पर बह रहा है। हालत इतने बदतर है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे है। लगातार शिकायतों के बावजूद सुधार नहीं हो रहा।
रहवासियों को अंदेशा है कि यह गंदा पानी बहते हुए पीने के पानी की लाइन में मिल सकता है। गंदे पानी से हुई मौतों के बावजूद भी अधिकारी स्थाई सुधार करने में रुची नहीं दिखा रहे। धीरज नगर के रहवासियों का कहना है कि समस्या को लेकर कई बार 181 और 311 पर शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस रवैये से लोग भय और गुस्से दोनों में हैं। सबसे गंभीर चिंता यह है कि ड्रेनेज का दूषित पानी नर्मदा की पेयजल लाइन में मिल सकता है।
गौरतलब है कि भागीरथपुरा क्षेत्र में नर्मदा के पानी में महीनों तक ड्रेनेज का पानी मिलने से करीब 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से अधिक लोग बीमार हो गए थे। उस दौरान भी निगम और जिम्मेदार विभागों ने समय रहते कोई सुधार नहीं किया था।
रहवासी राजेश पालीवाल और महेश लोधी का कहना है कि कालोनी में नलों में गंदा पानी आ रहा है। इसके बावजूद सुधार नहीं हुआ। भागीरथपुरा जैसी बड़ी घटना से भी निगम के जिम्मेदार सबक नहीं ले रहे है। शिकायतों की अनदेखी से नाराज रहवासी अब सीधे महापौर से मुलाकात कर समस्या बताने जाएंगे।
रहवासी शुभम नायक का कहना है कि ड्रेनेज लाइन चौक होने से पानी गलियों में बहता रहता है। इससे बच्चे बीमार हो रहे है और दुर्गंध से रहवासी परेशान है। शिकायत के बाद छोटा मोटा सुधार कर खाना पूर्ति कर दी जाती है और फिर पानी बहने लगता है। स्थाई समाधान नहीं किया जा रहा है।
धीरज नगर मेन रोड पर नई ड्रेनेज लाइन डाली जाना है। स्वीकृति मिल चुकी है, बावजूद अब तक काम शुरू नहीं हुआ। शिकायत के बाद ड्रेनेज साफ करवा दिया था। यदि अब भी परेशानी आ रही है, तो फिर सुधार करवाएंगे। - पुष्पेंद्र पाटीदार, पार्षद वार्ड 40
धीरज नगर की एक गली में ड्रेनेज की समस्या है, सड़क धसने के कारण पानी बहता है। इसका सुधार करवा दिया है, यदि परेशानी अब भी आ रही है, तो फिर सुधार करवाएंगे। पानी की परेशानी की जांच भी करेंगे। - मोहित मिश्रा, जोन इंचार्ज, जोन-10