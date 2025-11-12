MP समेत देश की हजारों दवा कंपनियों पर लटकी तलवार, इनको किया जाएगा बंद, केंद्र का सख्त कार्रवाई का आदेश

लोकेश सोलंकी, नईदुनिया, इंदौर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड के बाद केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) ने दवा निर्माण कंपनियों पर सख्ती शुरू कर दी है। सीडीएससीओ ने 7 नवंबर को राज्यों को जारी आदेश में बताया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की गाइडलाइन और भारत सरकार के रिवाइज्ड शेड्यूल एम के पालन के लिए सरकार के पोर्टल पर देशभर की पांच हजार में से केवल 1400 दवा निर्माण कंपनियों ने ही आवेदन दिया है।

आवेदन करने वाली कंपनियों को मानकों के अनुरूप अपडेट होने के लिए जनवरी 2026 तक का समय दिया गया है। वहीं, शेष कंपनियां या तो मानक पर पहले से खरी हैं या फिर वे सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं करना चाहतीं।