MP: छिंदवाड़ा में जहरीला सिरप से 4 वर्षीय बच्ची की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई, मेडिकल स्टोर संचालक और फार्मासिस्ट गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि,छिंदवाड़ा। कुण्डीपुरा थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय बच्ची अम्बिका विश्वकर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मर्ग जांच के बाद पुलिस ने आशीर्वाद मेडिकल स्टोर के संचालक और फार्मासिस्ट को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि बच्ची की मौत जहरीले कोल्ड्रिफ सिरप (बैच नं. SR–13) के सेवन से हुई थी। लैब रिपोर्ट में सिरप में घातक मिलावट की पुष्टि हुई है।

बिना प्रिस्क्रिप्शन बेचा गया जहरीला सिरप पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि यह सिरप बिना किसी डॉक्टर की पर्ची या प्रिस्क्रिप्शन के बेचा गया था, जो औषधि नियमों का उल्लंघन है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मृतिका के परिजनों के बयान और औषधि निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की। गंभीर लापरवाही के चलते पुलिस ने स्टोर संचालक अनिल कुमार मिश्रा और फार्मासिस्ट अशोक कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया है।