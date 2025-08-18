Indore Road Accident: नशे में धूत कार चालक ने पांच वाहनों को मारी टक्कर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में रविवार रात नशे में धुत कार चालक ने पांच वाहनों को टक्कर मार दी। जिससे वाहनों को नुकसान पहुंचा है। टक्कर के बाद कार सवार युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक राजीव गांधी चौराहे से नवलखा के बीच की है। कार में तीन से चार युवक बैठे थे और तेज रफ्तार से दौड़ा रहे थे।

चार कार और एक बाइक को नुकसान नियंत्रण खोने के कारण कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर फुटपाथ पर आ गई। पार्किंग के पास खड़ी चार कार और एक बाइक को नुकसान पहुंचा है। आवाज सुनकर आसपास के होस्टल में रहने वाले युवक और गार्ड बाहर आ गए, तभी कार से उतरकर युवक भाग निकले।