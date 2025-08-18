सब्जी बेचने वाले को जमीन पर पड़े मिले 50 हजार रुपये तो ग्राहक को लौटाए वापस

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। माणकचौक थाना क्षेत्र में एक सब्जी विक्रेता महिला ने ईमानदारी दिखाते ग्राहक द्वारा भूलवश छोड़े गए 50 हजार रुपये की थैली को पुलिस की सहायता से सुरक्षित वापस लौटाया। पुलिस के अनुसार मथूरी निवासी ज्योति पत्नी बलराम भूरिया बैंक से 50 हजार रुपये निकालकर घर लौट रही थी।

जमीला को रुपयों से भरी थैली दिखाई दी रास्ते में उसने कुंजड़ो का वास निवासी 64 वर्षीय जमीला पत्नी पीर मोहम्मद उमर से सब्जी खरीदी और रुपयों से भरी थैली वहीं भूलकर चली गई। कुछ समय बाद जमीला को रुपयों से भरी थैली दिखाई दी। जमीला ने बिना देर किए थैली माणकचौक थाने में जमा करवा दी।