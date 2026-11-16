इंदौर में नशेड़ी कार सवारों का उत्पात, सिग्नल पर कार को मारी टक्कर, महिला से बदसलूकी व युवकों को पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में नशे में धुत कार सवार युवकों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। 15वीं बटालियन के सामने सिग्नल पर खड़ी कार में तेज रफ्तार अर्टिगा ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। विरोध करने पर कार सवार बदमाशों ने पहले तो गाली-गलौज शुरू की। जब महिला ने उनकी हरकतों का वीडियो बनाना चाहा तो आरोपित उससे बदसलूकी और धक्का-मुक्की करने लगे।

यह देख बीचबचाव करने पहुंचे बाइक सवार युवकों को भी कार सवार नशेड़ी बदमाशों ने जमकर पीटा। मारपीट में एक युवक के कपड़े तक फाड़ दिए। पुलिस को सूचना देने पर आरोपित मौके से कार लेकर भाग निकले। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार चालक और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।