वन विभाग नहीं आया तो दंपति ने खुद पकड़ा 4 फीट लंबा मगरमच्छ, फिर दफ्तर लेकर पहुंचे, हाथों में उठाकर सौंपा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। खमरिया के घाना स्थित एक खेत में बने फिश टैंक में चार फीट लंबा मगरमच्छ का बच्चा घुस जाने से हड़कंप मच गया। दो दिन पहले टैंक में घुसे इस भूखे मगरमच्छ ने करीब 25 से 30 किलो मछलियां चट कर लीं। शनिवार को जब टैंक के मालिक ने पानी में मरी हुई मछलियों के अंश तैरते देखे, तो वे घबरा गए।

वन विभाग की देरी पर ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा घटना की जानकारी मिलते ही टैंक मालिक ने आनन-फानन में वन विभाग को सूचना दी। हालांकि, काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वन विभाग का अमला मौके पर नहीं पहुंचा, तो स्थानीय लोगों ने खुद ही रेस्क्यू करने का फैसला किया।