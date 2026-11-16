वन विभाग नहीं आया तो दंपति ने खुद पकड़ा 4 फीट लंबा मगरमच्छ, फिर दफ्तर लेकर पहुंचे, हाथों में उठाकर सौंपा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। खमरिया के घाना स्थित एक खेत में बने फिश टैंक में चार फीट लंबा मगरमच्छ का बच्चा घुस जाने से हड़कंप मच गया। दो दिन पहले टैंक में घुसे इस भूखे मगरमच्छ ने करीब 25 से 30 किलो मछलियां चट कर लीं। शनिवार को जब टैंक के मालिक ने पानी में मरी हुई मछलियों के अंश तैरते देखे, तो वे घबरा गए।
घटना की जानकारी मिलते ही टैंक मालिक ने आनन-फानन में वन विभाग को सूचना दी। हालांकि, काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वन विभाग का अमला मौके पर नहीं पहुंचा, तो स्थानीय लोगों ने खुद ही रेस्क्यू करने का फैसला किया।
ग्रामीणों की मदद से दोपहर करीब दो बजे फिश टैंक में जाल डालकर मगरमच्छ के बच्चे को सुरक्षित पकड़ लिया गया। इसके साथ ही वन्य प्राणी विशेषज्ञ शंकरेन्द्रुनाथ को भी सूचना देकर मौके पर बुलाया गया।
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फिश टैंक के मालिक लखपत यादव ने बताया कि उन्होंने अपने खेत में ही मछली पालन के लिए टैंक तैयार किया है। पहले टैंक में काफी संख्या में मछलियां दिखाई देती थीं, लेकिन शनिवार को अचानक बहुत कम मछलियां नजर आईं। जब उन्होंने टैंक के भीतर गौर से देखा, तो वहां एक मगरमच्छ बैठा दिखाई दिया। रेस्क्यू के बाद पकड़े गए इस मगरमच्छ को अब वन विभाग के सुपुर्द किया जाएगा।