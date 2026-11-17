नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में परिवार सहित लौट रहे इंजीनियर पर शराबी टूट पड़े। आरोपितों ने उसके साथ मारपीट कर दी। पत्नी ने वीडियो बनाया तो उसके साथ भी अभद्रता करने लगे। राहगिर बचाने आए तो उनके कपड़े फाड़ दिए और हाथाई करने लगे। पुलिस ने वीडियो बहुप्रसारित होने पर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

घटना विशेष सशस्त्र बल के आइजी आफिस के सामने की है। शेखर पार्क(नेहरु पार्क) निवासी 29 वर्षीय आयुष गंगराड़े ने रिपोर्ट लिखवाई है। पेशे से इंजीनियर आयुष पत्नी साक्षी और मां के साथ संगम नगर से लौट रहे थे। 15वीं बटालियन के सामने आयुष ने रेड सिग्नल पर कार रोक दी। पीछे से कार क्रमांक एमपी 09बीटी 0772 का चालक आया और आयुष की गाड़ी को टक्कर मार दी।