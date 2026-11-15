श्योपुर में आधा दर्जन लोगों का युवक पर हमला; पत्नी का बदला लेने के लिए लाठी-डंडों से पीटा; ग्वालियर रेफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। पत्नी के साथ 5 महीने पहले हुई मारपीट का बदला लेने महिला के पति ने अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर फरियादी युवक को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। एक आरोपित ने युवक का गला पकड़ लिया और उसके 4 साथी बेरहमी से युवक पर लाठियां बरसाते रहे।

एक ने पिट रहे शख्स की पत्नी को पकड़कर दूर कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने हमलावरों को रोकने का खूब प्रयास किया लेकिन, वह नहीं रुके। बाद में जब युवक अधमरा हो गया तो उसे छोड़कर बोलेरो गाड़ी में सवार होकर धमकी देते हुए निकल गए। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। अगरा थाना पुलिस ने 6 आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है।