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अलनीनो के प्रभाव से इंदौर सहित प्रदेशभर में अक्टूबर में दिखेगा ठंड का मिलाजुला असर

इंदौर सहित प्रदेशभर से अगले दो दिन में मानसून की विदाई होने की संभावना है। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ठंड का आगमन शुरु हो जाएगा। अभी अल सुबह शहरवासियों ...और पढ़ें

By Udaypratap SinghEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 08:43:07 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 08:43:07 PM (IST)
अलनीनो के प्रभाव से इंदौर सहित प्रदेशभर में अक्टूबर में दिखेगा ठंड का मिलाजुला असर
इंदौर में हल्की ठंड का हो रहा है अहसास। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. अगले दो दिन में मानसून की विदाई होने की संभावना है
  2. अक्टूबर की शुरुआत के साथ ठंड का आगमन शुरू हो जाएगा
  3. अल सुबह शहरवासियों को हल्की ठंडक का अहसास हो रहा है

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर सहित प्रदेशभर से अगले दो दिन में मानसून की विदाई होने की संभावना है। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ठंड का आगमन शुरू हो जाएगा। अभी अल सुबह शहरवासियों को हल्की ठंडक का अहसास हो रहा है।

पिछले वर्षो के मुकाबले इस बार अक्टूबर माह में ठंड का मिला जुला असर ही दिखाई देगा। अक्टूबर में दिन व रात का तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। ऐसे में शहरवासियों को पिछले वर्षो के मुकाबले कम ठंडक महसूस होगी। बीते 10 वर्षो में पिछले वर्ष अक्टूबर में सर्वाधिक 130.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।


अक्टूबर में कम वर्षा होने की ही संभावना है

हालांकि इस वर्ष अक्टूबर में कम वर्षा होने की ही संभावना है। मौसम विज्ञानियों की माने तो अलनीनो के प्रभाव से जहां इंदौर सहित प्रदेशभर में औसत से कम वर्षा हुई है। वही इस बार प्रदेश में इसके प्रभाव से ठंड का असर भी कम रहने की संभावना है।

बीते 10 वर्षो में अक्टूबर माह में तापमान

वर्ष अधिकतम तापमान दिनांक न्यूनतम तापमान दिनांक
2016 32.6 17, 20 14.6 30
2017 35.6 2, 4 15.1 31
2018 35.5 11 16.2 30
2019 32.6 15 17.0 13
2020 34.3 13 15.8 28
2021 34.0 9 14.1 30
2022 34.0 1 16.0 24
2023 35.1 9 16.6 28
2024 34.2 26 16.8 25
2025 34.1 16 14.0 12

नोट: तापमान डिग्री सेल्सियस में

बीते 10 वर्षो में अक्टूबर माह में वर्षा

वर्ष 24 घंटे में उच्चतम वर्षा दिनांक कुल मासिक वर्षा
2016 19.7 6 37.7
2017 2.5 11 2.5
2018 3.6 6 3.6
2019 4.8 12 25.5
2020 24.0 19 42.4
2021 21.8 17 53.8
2022 18.6 7 45.5
2023 0 - 0
2024 5.1 15 24.1
2025 114.6 4 130.5

नोट : वर्षा मिलीमीटर में

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