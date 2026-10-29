विंटर सीजन में इंदौर से 13 राज्यों के 17 शहरों के लिए 42 नियमित उड़ानें, रोज औसतन 11 हजार यात्री कर रहे यात्रा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से 25 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल लागू हो गया है। इसके तहत इंदौर से देश के 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 17 शहरों के लिए 42 नियमित सीधी उड़ानें संचालित हो रही हैं।
नए शेड्यूल में दिल्ली सबसे व्यस्त रूट बना हुआ है, जहां से रोजाना 9 उड़ानों का संचालन हो रहा है। वहीं मुंबई के लिए 8 उड़ानें उपलब्ध हैं। इन उड़ानों के जरिए प्रतिदिन औसतन 11 हजार यात्री हवाई सफर कर रहे हैं। इंदौर एयरपोर्ट से विंटर सीजन से जबलपुर जैसे शहर से हवाई कनेक्टिविटी टूटी है, तो वहीं जोधपुर और अहमदाबाद के लिए नई उड़ानें शुरू हुई हैं।
विंटर शेड्यूल 30 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में मौजूदा उड़ानों के साथ कुछ नई उड़ानें शुरू होने की भी संभावना है। इसमें गोंदिया, बैंकाक सहित अन्य उड़ानें शुरू होंगी। हालांकि प्रस्तावित उड़ानों का संचालन एयरलाइंस द्वारा बुकिंग शुरू होने पर निर्भर करेगा।
इंदौर से दिल्ली और मुंबई के अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और लखनऊ सहित 17 शहरों के लिए हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध है। बेंगलुरु रूट पर रोजाना 4 उड़ानें संचालित हो रही हैं। वहीं हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों के लिए भी नियमित उड़ानों की सुविधा मिल रही है। इससे कारोबार, नौकरी और पर्यटन के सिलसिले में यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिल रही है।
इंदौर से वर्तमान में यूएई के अबू धाबी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालित हो रही है। वहीं दो दिसंबर से बैंकाक के लिए दूसरी अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू होने का शेड्यूल प्रस्तावित है। हालांकि एयरलाइंस ने फिलहाल इसकी बुकिंग शुरू नहीं की है। ऐसे में उड़ान का संचालन शुरू होने को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।
विंटर शेड्यूल में इंदौर से मुंबई और पुणे के रास्ते कोच्चि जाने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिल रही है। इस कनेक्टिंग उड़ान में यात्रियों को विमान बदलने की जरूरत नहीं है। निर्धारित ठहराव के बाद वही विमान कोच्चि तक यात्रा पूरी करेगा। इसके अलावा अबू धाबी की अंतरराष्ट्रीय उड़ान का समय भी बदला गया है। पहले रात में संचालित होने वाली यह उड़ान अब दिन में संचालित हो रही है।
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