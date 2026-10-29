विंटर सीजन में इंदौर से 13 राज्यों के 17 शहरों के लिए 42 नियमित उड़ानें, रोज औसतन 11 हजार यात्री कर रहे यात्रा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से 25 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल लागू हो गया है। इसके तहत इंदौर से देश के 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 17 शहरों के लिए 42 नियमित सीधी उड़ानें संचालित हो रही हैं।

नए शेड्यूल में दिल्ली सबसे व्यस्त रूट बना हुआ है, जहां से रोजाना 9 उड़ानों का संचालन हो रहा है। वहीं मुंबई के लिए 8 उड़ानें उपलब्ध हैं। इन उड़ानों के जरिए प्रतिदिन औसतन 11 हजार यात्री हवाई सफर कर रहे हैं। इंदौर एयरपोर्ट से विंटर सीजन से जबलपुर जैसे शहर से हवाई कनेक्टिविटी टूटी है, तो वहीं जोधपुर और अहमदाबाद के लिए नई उड़ानें शुरू हुई हैं।