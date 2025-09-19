मेरी खबरें
    Dussehra 2025: इंदौर में रावण नहीं, Sonam Raghuvanshi का दशहरे पर जलेगा पुतला! मुस्कान समेत इन 11 महिलाओं का दहन

    Indore Dussehra 2025 में इस बार रावण का पुतला नहीं, बल्कि 11 महिला अपराधियों का प्रतीकात्मक दहन होगा। इसमें Sonam Raghuwanshi Murder Case और Muskan Rastogi Murder Case जैसी घटनाओं से जुड़ी महिलाओं की तस्वीरें लगाई जाएंगी। ‘पौरुष’ संस्था का मकसद महिला अपराधों के खिलाफ जागरूकता फैलाना है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 12:20:19 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 12:29:45 AM (IST)
    Dussehra 2025: इंदौर में रावण नहीं, Sonam Raghuvanshi का दशहरे पर जलेगा पुतला! मुस्कान समेत इन 11 महिलाओं का दहन
    Sonam Raghuvanshi का दशहरे पर जलेगा पुतला

    HighLights

    1. Indore Dussehra 2025 में रावण नहीं, 11 मुखी शूर्पणखा का दहन।
    2. Sonam Raghuvanshi Murder Case दशहरे के आयोजन का मुख्य केंद्र।
    3. Muskan Rastogi Murder Case सहित महिला अपराधों पर समाज को जागरूक करने का संदेश।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंदौर (Indore) में इस बार दशहरा (Dussehra 2025) एक अनोखे रूप में मनाया जाएगा। यहां रावण का पुतला नहीं जलेगा, बल्कि 11 मुखी शूर्पणखा का प्रतीकात्मक दहन किया जाएगा। इस पुतले पर उन महिलाओं की तस्वीरें लगाई जाएंगी, जिन्होंने पति या बच्चों की हत्या जैसे जघन्य अपराध (Women Crime) किए हैं। आयोजन पत्नी पीड़ित संस्था ‘पौरुष’ कर रही है, जो पुरुष अधिकारों और घरेलू हिंसा पीड़ित पतियों के लिए काम करती है।

    सबसे चर्चित नाम Sonam Raghuwanshi Murder Case

    सबसे चर्चित नाम Sonam Raghuwanshi Murder Case का है। इंदौर के ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी (Raja Raghuwanshi) की शादी 11 मई 2024 को सोनम रघुवंशी से हुई थी। लेकिन हनीमून ट्रिप के दौरान ही सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा और साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई। मेघालय पुलिस की SIT ने 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सोनम समेत 5 आरोपी नामजद हैं।

    ब्रह्मपुरी की Muskan Rastogi Murder Case भी शामिल

    इसी तरह, ब्रह्मपुरी की Muskan Rastogi Murder Case भी शामिल है। मुस्कान ने पति सौरभ को नशीली दवा खिलाकर और प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर चाकू से हमला कर मार डाला। शव को ड्रम में सीमेंट से भरकर छुपाया गया। इस वारदात ने समाज को झकझोर कर रख दिया था।

    आयोजक संस्था का कहना है कि इस अनोखे दशहरे का उद्देश्य महिला अपराधों पर समाज को जागरूक करना और संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है।\

