Dussehra 2025: इंदौर में रावण नहीं, Sonam Raghuvanshi का दशहरे पर जलेगा पुतला! मुस्कान समेत इन 11 महिलाओं का दहन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंदौर (Indore) में इस बार दशहरा (Dussehra 2025) एक अनोखे रूप में मनाया जाएगा। यहां रावण का पुतला नहीं जलेगा, बल्कि 11 मुखी शूर्पणखा का प्रतीकात्मक दहन किया जाएगा। इस पुतले पर उन महिलाओं की तस्वीरें लगाई जाएंगी, जिन्होंने पति या बच्चों की हत्या जैसे जघन्य अपराध (Women Crime) किए हैं। आयोजन पत्नी पीड़ित संस्था ‘पौरुष’ कर रही है, जो पुरुष अधिकारों और घरेलू हिंसा पीड़ित पतियों के लिए काम करती है।

सबसे चर्चित नाम Sonam Raghuwanshi Murder Case सबसे चर्चित नाम Sonam Raghuwanshi Murder Case का है। इंदौर के ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी (Raja Raghuwanshi) की शादी 11 मई 2024 को सोनम रघुवंशी से हुई थी। लेकिन हनीमून ट्रिप के दौरान ही सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा और साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई। मेघालय पुलिस की SIT ने 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सोनम समेत 5 आरोपी नामजद हैं।