इंदौर में रुचि ग्लोबल के 66 करोड़ के बैंक घोटाले में ईडी की कार्रवाई, 21 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बैंक फ्राड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इंदौर सब-जोनल आफिस ने रुचि ग्लोबल बैंक धोखाधड़ी प्रकरण में इंदौर पीएमएलए कोर्ट में आरोपित कंपनियों के कर्ताधर्ताओं के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। रुचि ग्लोबल लिमिटेड (अब एग्रोट्रेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड) पर 66 करोड़ रुपये के बैंक लोन घोटाले का आरोप है। ईडी ने कुल 21 आरोपी बनाए हैं, कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किए हैं।

ईडी ने सीबीआई भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज कर 2002 में जांच शुरू की थी। जांच शुरू की थी। इंदौर की रुचि ग्लोबल लिमिटेड और उसके डायरेक्टर्स उमेश शाहरा, साकेत बरोडिया, आशुतोष मिश्रा व अन्य पर बैंकों के कंसोर्टियम से लोन हासिल कर उसकी हेराफेरी करने और बैंकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।