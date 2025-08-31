मेरी खबरें
    Indore में पुलिस को चकमा देकर भागा गैंगस्टर, तालाब में डूबने से हुई मौत

    MP Crime: इंदौर और भोपाल के बीच फैले हाईवे पर रविवार दोपहर पानी से भरे एक गड्ढे में तैरती हुई लाश मिली। पुलिस ने जब लाश को कब्जे में लेकर उसकी पहचान की तो चौंक गई। वह लाश इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की थी। सलमान पर एनडीपीएस, हत्या के प्रयास, लूट और डकैती की योजना जैसे 32 से अधिक गंभीर अपराध दर्ज थे।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 09:17:30 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 01:17:59 AM (IST)
    चकमा देकर भागा गैंगस्टर, तालाब में डूबने से हुई मौत। (फाइल फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गैंगस्टर सलमान लाला की तालाब में डूबने से मौत हो गई। शनिवार तड़के उसका क्राइम से सीहोर में सामना हो गया था। पुलिसकर्मियों ने उसके भाई शादाब सहित चार बदमाशों को तो पकड़ लिया मगर सलमान पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। अंधेरे में वह तालाब में कूद गया। रविवार दोपहर सीहोर पुलिस को शव बरामद करने पर मौत की खबर मिली।

    तालाब में डूबने से हुई लाला की मौत

    डीसीपी (अपराध) राजेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक सूचना मिली थी कि छोटी खजरानी (एमआइजी) के कुख्यात बदमाश सलमान लाला गैंग के सदस्यों के साथ भोपाल से इंदौर आ रहा है। उसकी कार में हथियार और ड्रग्स होने की सूचना भी थी। एसआइ राजेश रघुवंशी व अक्षय खड़िया की टीम हथियारों के साथ रवाना हुई और लाला की सीहोर बाय पास पर(इंदौर-भोपाल रोड) पर घेराबंदी की गई।

    पुलिसकर्मियों को देखते ही सलमान कार (स्कार्पियो) से कूद कर भाग गया पर उसका भाई शादाब उर्फ सद्दू, अरुण मालवीय उर्फ डार्लिंग, कुलदीप साल्दे और सौरभ राठौर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपियों की कार से पुलिस को दो पिस्टल, कारतूस और चाकू मिलें।

    अंधेरे में तालाब में कूदा लाला

    एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने लाला का पीछा किया पर अंधेरे का फायदा उठा कर गायब हो गया। पुलिस को फायरिंग का भी डर था और पास में ही तलाब भी था। पुलिसकर्मियों ने आसपास ढूंढा मगर लाला नहीं मिला। शनिवार को गोताखोर, पुलिसकर्मी और एसडीआरएफ की मदद ली लेकिन लाला का पता नहीं चला। रविवार को सीहोर पुलिस ने सूचना दी कि लाला का शव मिल गया है। सूचना मिलते ही टीम सीहोर रवाना हो गई।

