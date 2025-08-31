Indore में पुलिस को चकमा देकर भागा गैंगस्टर, तालाब में डूबने से हुई मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गैंगस्टर सलमान लाला की तालाब में डूबने से मौत हो गई। शनिवार तड़के उसका क्राइम से सीहोर में सामना हो गया था। पुलिसकर्मियों ने उसके भाई शादाब सहित चार बदमाशों को तो पकड़ लिया मगर सलमान पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। अंधेरे में वह तालाब में कूद गया। रविवार दोपहर सीहोर पुलिस को शव बरामद करने पर मौत की खबर मिली।

तालाब में डूबने से हुई लाला की मौत डीसीपी (अपराध) राजेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक सूचना मिली थी कि छोटी खजरानी (एमआइजी) के कुख्यात बदमाश सलमान लाला गैंग के सदस्यों के साथ भोपाल से इंदौर आ रहा है। उसकी कार में हथियार और ड्रग्स होने की सूचना भी थी। एसआइ राजेश रघुवंशी व अक्षय खड़िया की टीम हथियारों के साथ रवाना हुई और लाला की सीहोर बाय पास पर(इंदौर-भोपाल रोड) पर घेराबंदी की गई।