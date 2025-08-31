मेरी खबरें
    हे राम! ऐसा अंतिम संस्कार... MP में शव दाह से पहले गड्ढों से निकालना पड़ रहा पानी

    By Sandeep Paroha
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 08:40:03 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 08:40:03 PM (IST)
    अंतिम संस्कार वाले स्थल से पानी निकालते स्वजन।

    नईदुनिया न्यूज, नेपानगर। मसक नदी के तट पर स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार से पहले मृतक के स्वजन को गड्ढों में भरा पानी निकालने की मशक्कत करनी पड़ रही है। तब जाकर वे स्वजन का अंतिम संस्कार कर पा रहे हैं।

    दरअसल, पुराने मुक्तिधाम के अंतिम संस्कार स्थल का फर्श उखड़ चुका है और वहां गड्ढे हो गए हैं। शेड नहीं होने के कारण वर्षा का पानी गड्ढों में भर जाता है। जिसके कारण यह समस्या हो रही है। नगर पालिका ने इसी के पास 95 लाख की लागत से नया मुक्तिधाम बनवाया है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन लोगों को उपयोग के लिए इसे नहीं दिया जा रहा है।

    लोग भीगते हुए कर रहे हैं अंतिम संस्कार

    गत दिवस अंतिम संस्कार के लिए परेशान हुए लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर नया मुक्तिधाम किसके लिए बनवाया गया है। आम नागरिक भीगते हुए अंतिम संस्कार कर रहे हैं। बावजूद इसके नगर पालिका प्रशासन उसे नहीं खोल रहा है।

    तीन साल पहले शुरू किया था काम

    उल्लेखनीय है कि मई 2022 में 95.22 लाख रुपये से नए मुक्तिधाम का निर्माण शुरू किया गया था। इसमें लोगों के बैठने के लिए बेंच, शोक सभा हाल, शवदाह सामग्री भण्डार कक्ष, वॉश रूम, पेयजल व्यवस्था, शव प्लेटफॉर्म, वाहन पार्किंग व्यवस्था, पथ संचलन सहित सौंदर्यीकरण, उद्यान, विद्युत पोल आदि सभी सुविधाएं हैं। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। वर्षा काल में शव दाह के लिए सूखी लकड़ी तक नहीं मिल रही है।

