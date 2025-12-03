इंदौर में बगैर अपराध इंजीनियर को 30 घंटे थाने में रखा, हाई कोर्ट ने वीडियो के साथ टीआई को किया तलब

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बगैर किसी अपराध के एक इंजीनियर को 30 घंटे तक थाने में बैठाकर रखने को लेकर हाई कोर्ट ने चंदन नगर पुलिस थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने उन्हें 26 नवंबर 2025 से 27 नवंबर की रात 11.30 बजे तक के पुलिस थाने के सीसीटीवी फुटेज के साथ चार दिसंबर को उपस्थित होने के लिए कहा है। चंदन नगर पुलिस थाने में संजय दुबे नामक व्यक्ति के खिलाफ एक नाबालिग ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी।

पुलिस ने 12 नवंबर को दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसके बाद से वह गायब है। पुलिस ने आरोपित पर दबाव बनाने के लिए उसके बेटे राजा को 26 नवंबर शाम को सैलून से उठा लिया और अगले दिन 27 नवंबर की रात 11.30 बजे तक उसे हिरासत में रखा। इस दौरान उसे हथकड़ी लगाकर रखी गई। बगैर अपराध राजा को उठाने और बगैर अपराध उसे हथकड़ी लगाकर रखने के मामले में राजा के रिश्तेदार ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत की।