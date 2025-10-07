भोपाल के बाद इंदौर में बड़ी लापरवाही, ब्रिज निर्माण में खुली इंजीनियरिंग की पोल, 36 घंटे में बना तलाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मालवा मिल ब्रिज निर्माण को लेकर इंजीनियरिंग की पोल धीरे-धीरे खुलने लगी है। कई खामियां हैं, जिन पर निर्माण के वक्त ध्यान ही नहीं दिया गया। लोकार्पण की हड़बड़ी में जिम्मेदारों ने इस बात की जांच करना भी जरूरी नहीं समझा कि ब्रिज मानकों के हिसाब से बना भी है या नहीं। किस हद की लापरवाही हुई है यह इसी से समझा जा सकता है कि लोकार्पण के 36 घंटे बाद ही पूरे ब्रिज पर वर्षा जल जमा हो गया और ब्रिज तालाब में तब्दील हो गया।

अजीब निर्माण ब्रिज पर जमा होने वाले पानी को निकालने के लिए फाइलों में भले ही स्टार्म वाटर लाइन बिछाई गई हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि पानी निकालने के लिए दोनों तरफ के फुटपाथों पर बीच-बीच में से एक-एक फीट की नालियां बनाई गई हैं। ऐसे में फुटपाथ पर चलने वाले का सिर के बल गिरना तय है। ऐसे फुटपाथ पूरे देश में शायद ही कहीं और देखने को मिलें।

ब्रिज के कई काम अब भी अधूरे हैं। एक बड़े हिस्से में रैलिंग आज भी नहीं लगी है। पूरा ब्रिज समतल है, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि पानी की निकासी के लिए ढलान जरूरी होता है। आधे-अधूरे ब्रिज को लोकार्पित कर जनप्रतिनिधि चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन जनता की आंखों से नींद गायब है। आखिर ब्रिज निर्माण में छह करोड़ रुपया जनता का लगा है। नहीं टिका झूठ दो अक्टूबर 2025 को मालवा मिल ब्रिज का लोकार्पण हुआ था। दावा किया गया था कि इस ब्रिज के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा गया है। हालांकि यह झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। लोकार्पण के कुछ घंटे बाद ही ब्रिज निर्माण में बरती गई लापरवाही सामने आने लगी।