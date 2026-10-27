इंदौर में नशेड़ियों की गुंडागर्दी... लघुशंका पर डांटा तो फोड़ दिए कारों के कांच; CCTV फुटेज से खुले राज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शराब के नशे में कॉलोनी में लघुशंका करने से रोकना दो युवकों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने रहवासियों की कारों को निशाना बना लिया। आरोपितों ने शराब के नशे में घरों के बाहर खड़ी दो कारों के कांच पत्थर मारकर फोड़ दिए। सुबह कारों की हालत देखकर रहवासी घबरा गए और पुलिस के पास पहुंचे।

सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उत्पात मचाने वाले दोनों युवकों की पहचान हो गई। एरोड्रम थाना टीआई मनोज सेंधव के अनुसार आरोपित आदर्श चौबे निवासी गुरुकृपा कॉलोनी और पीयूष बुरासे निवासी पंचवटी कॉलोनी हैं। पल्हर नगर निवासी फरियादी कपिल ने पुलिस को बताया कि सुबह उठने पर उनकी और एक अन्य रहवासी की कार के कांच टूटे मिले।