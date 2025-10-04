मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में EOW की बड़ी कार्रवाई, फर्जी नोटिस चस्पा कर ब्लैकमेल करने वाला एआरओ और बिल कलेक्टर गिरफ्तार

    आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने शुक्रवार दोपहर सहायक राजस्व अधिकारी (एआरओ) पुनीत अग्रवाल और बिल कलेक्टर रोहित सावले को घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपित जाली नोटिस जारी कर स्क्रैप व्यवसायी संतोष सिलावट से 50 हजार रुपये की मांग कर रहे थे

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 04 Oct 2025 02:19:36 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 04 Oct 2025 02:19:36 AM (IST)
    इंदौर में EOW की बड़ी कार्रवाई, फर्जी नोटिस चस्पा कर ब्लैकमेल करने वाला एआरओ और बिल कलेक्टर गिरफ्तार
    इंदौर में EOW की बड़ी कार्रवाई(फाइल फोटो)

    HighLights

    1. ईओडब्ल्यू ने एआरओ पुनीत अग्रवाल और बिल कलेक्टर रोहित सावले को घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया
    2. आरोपित जाली नोटिस जारी कर स्क्रैप व्यवसायी संतोष सिलावट से 50 हजार रुपये की मांग कर रहे थे
    3. पीड़ित ने 40 हजार रुपये में समझौता किया और दोनों को रंगेहाथ पकड़वा दिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने शुक्रवार दोपहर सहायक राजस्व अधिकारी (एआरओ) पुनीत अग्रवाल और बिल कलेक्टर रोहित सावले को घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपित जाली नोटिस जारी कर स्क्रैप व्यवसायी संतोष सिलावट से 50 हजार रुपये की मांग कर रहे थे। पीड़ित ने 40 हजार रुपये में समझौता किया और दोनों को रंगेहाथ पकड़वा दिया।

    धमकी और ताला लगाया

    एसपी (ईओडब्ल्यू) रामेश्वर यादव के अनुसार यह वाकया स्कीम-140 स्थित नगर निगम के जोन-19 का है। गीता नगर निवासी संतोष सिलावट स्क्रेप का व्यवसाय करते हैं और पिपल्याहाना क्षेत्र में आलोक दीक्षित से गोदाम किराए पर लिया है। आरोपित पुनीत अग्रवाल और रोहित ने गोदाम को शासकीय भूमि पर बनाने का आरोप लगाकर उन्हें धमकाया। जब सिलावट ने रिश्वत देने से इन्कार किया तो आरोपितों ने जाली नोटिस जारी कर गोदाम पर चस्पा कर दिया और उन्हें धमकाया, साथ ही गोदाम पर ताला भी लगा दिया।

    परेशान होकर सिलावट ने आरोपितों से बात की और डीएसपी (ईओडब्ल्यू) कन्हैया लाल दांगी को शिकायत की। आरोपितों ने 40 हजार रुपये में समझौता किया और शुक्रवार को रुपये लेकर कार्यालय बुलाया। सिलावट दोपहर को रुपये लेकर पहुंचा, तभी ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारकर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी में रोहित के बैग से एक लाख 24 हजार 600 रुपये मिले, जो लोगों से वसूले गए थे। आरोपितों ने बहाना बनाया कि ये रुपये कलेक्शन के हैं, लेकिन वे इसकी रसीद नहीं दे पाए।

    इसे हुई गिरफ्तारी

    आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। निरीक्षक कैलाशचंद्र पाटीदार के अनुसार, यह मामला जनवरी माह से शुरू हुआ था। आरोपितों ने संपत्ति कर के बहाने सिलावट को धमकाया और रुपये मांगे। सिलावट ने गोदाम बचाने के लिए 70 हजार रुपये दिए। इसके बाद रोहित ने दोबारा नोटिस जारी कर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब सिलावट ने जवाब नहीं दिया, तो गोदाम पर जबरदस्ती ताला लगा दिया। पुलिस ने मोबाइल की जांच की तो फर्जी नोटिस की प्रतियां भी मिलीं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.