Indore Weather Update: भीषण गर्मी और उमस के बाद इंदौर में भारी बारिश जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शुक्रवार दोपहर में बादल छाए और धूप भी निकली। इससे शहरवासियों को गर्मी के साथ उमस का अहसास भी हुआ। शाम करीब छह बजे और रात करीब 11 बजे बाद शहर के कुछ हिस्सों में कुछ देर के लिए बारिश का सिलसिला जारी है।
शहर का तापमान
शुक्रवार को शहर में अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम 32 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
देर से जाएगा मानसून
मौसम विज्ञानियों के मुताबिक गुजरात से सटे अरब सागर क्षेत्र में एक अवदाब क्षेत्र बना हुआ है। इस वजह से अभी अरब सागर से नमी आ रही है। इसके प्रभाव से इंदौर में आगामी दिनों में दोपहर बाद गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। इन परिस्थितियों के कारण इस बार इंदौर से मानसून अपने निर्धारित समय से देर से विदा होगा।
